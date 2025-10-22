Головна Країна Події в Україні
Комбінований удар по Україні. Повітряні сили повідомили, скільки збили ракет і дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Протиповітряна оборона збила 333 ворожих БпЛА
Ворог запустив по Україні 28 ракет та понад 400 безпілотників

У ніч на 22 жовтня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних безпілотників і ракет повітряного й наземного базування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Загалом ворог атакував Україну 28 ракетами та 405 безпілотниками різних типів:

  • 405 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера»;
  • 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;
  • девʼятьма крилатими ракетами «Іскандер-К»;
  • чотирма аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал»;
  • чотири керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

За попередніми даними, станом на 12:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 349 повітряних цілей:

  • 333 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів);
  • вісім крилатих ракет «Іскандер-К»;
  • шість балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Наразі зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях та падіння збитих на 19 локаціях. Крім того, 17 БпЛА не досягли цілей.

Комбінований удар по Україні. Повітряні сили повідомили, скільки збили ракет і дронів фото 1

Нагадаємо, упродовж усієї ночі російські загарбники завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Наразі у більшості областей України запроваджені аварійні відключення. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як відомо, у ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Київ балістикою та ударними дронами. Також уночі, з 01:30 до 01:47, ворог завдав ударів безпілотниками по Запоріжжю. За словами пресслужби ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі.

Крім того, ворог атакував об'єкти підприємств нафтогазової промисловості Полтавщини. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти у Миргородському районі.

До слова, окупанти атакували Одещину ударними дронами. В Ізмаїлі пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру.

