Окупанти вдарили по Запоріжжю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти вдарили по Запоріжжю
Окупанти атакували Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

На місці працюють екстрені служби

Цієї ночі російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Наслідки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

За повідомленням ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі. За попередніми даними, обійшлось без постраждалих. Наслідки обстрілу уточнюються.

Також у результаті ворожої атаки є пошкодження багатоповерхівок в одному із районів міста.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо,  ніч на 22 жовтня російські окупанти вдарили балістикою по Києву. У місті розгорілися пожежі, зафіксовано влучання. У Печерському районі уламки впали в дворі житлового будинку. Бригада медиків виїхала у Дарницький район Києва.

Вирує пожежа після вибуху в Голосіївському районі. Всі служби попрямували на місце.

