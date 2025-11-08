На Полтавщині проблеми зі світлом, водою та теплом – ОВА

На Полтавщині є значні проблеми в енергосистемі

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут зазначив, що усі відповідні служби працюють безперервно, аби покращити ситуацію у регіоні

Черговий обстріл української енергетичної системи, здійснений російськими військами 8 листопада, спричинив значні наслідки. Зокрема, у Полтаві та області виникли проблеми з електро-, тепло- та водопостачанням або повна їх відсутність. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, передає «Главком».

Керівник ОВА підтвердив, що 8 листопада російська армія завдала безпрецедентного балістичного удару по об'єктах енергетики регіону. Внаслідок цих руйнувань деякі райони області повністю знеструмлені, тоді як в інших фіксуються серйозні перебої з подачею світла, води та опалення.

«Запевняю, усі відповідні служби працюють безперервно на межі своїх можливостей, аби покращити ситуацію», – додав Когут.

У комунальному підприємстві «Полтаватеплоенерго» заявили, що теплопостачання до будинків відновлять протягом ночі. Для цього котельні було переведено на роботу від альтернативних джерел живлення.

За інформацією ОВА, наразі перебої в енергопостачанні спостерігаються по всій території країни. На випадок тривалої відсутності електрики в Полтавській області розгорнуто «Пункти незламності».

Крім офіційних даних, місцеві жителі також повідомляють у соціальних мережах про стрибки напруги в електромережі Полтави, хоча ця інформація офіційно не коментувалася.

Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада Росія масовано атакувала Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах. Внаслідок чергового масштабного теракту росіян були загиблі та постраждалі, у низці регіонів запровадили екстрені відключення світла.

Також внаслідок російської масованої атаки на енергетику в ніч проти 8 листопада в Україні зупинилися всі теплоелектростанції ПАТ «Центренерго».

Як відомо, через удари РФ місто Горішні Плавні на Полтавщині було знеструмлено.

Комунальні служби вже проводять підготовчі роботи для відновлення:

постачання води,

водовідведення,

теплової енергії.

Місто перейшло у режим надзвичайної ситуації. За інформацією міськради, унаслідок ворожої атаки відбулося значне пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, від яких було запитане місто Горішні Плавні, тому швидке відновлення електропостачання наразі не очікується.