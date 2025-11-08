Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Полтавщині проблеми зі світлом, водою та теплом – ОВА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
На Полтавщині проблеми зі світлом, водою та теплом – ОВА
На Полтавщині є значні проблеми в енергосистемі
фото з відкритих джерел

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут зазначив, що усі відповідні служби працюють безперервно, аби покращити ситуацію у регіоні

Черговий обстріл української енергетичної системи, здійснений російськими військами 8 листопада, спричинив значні наслідки. Зокрема, у Полтаві та області виникли проблеми з електро-, тепло- та водопостачанням або повна їх відсутність. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, передає «Главком».

Керівник ОВА підтвердив, що 8 листопада російська армія завдала безпрецедентного балістичного удару по об'єктах енергетики регіону. Внаслідок цих руйнувань деякі райони області повністю знеструмлені, тоді як в інших фіксуються серйозні перебої з подачею світла, води та опалення.

«Запевняю, усі відповідні служби працюють безперервно на межі своїх можливостей, аби покращити ситуацію», – додав Когут.

У комунальному підприємстві «Полтаватеплоенерго» заявили, що теплопостачання до будинків відновлять протягом ночі. Для цього котельні було переведено на роботу від альтернативних джерел живлення.

За інформацією ОВА, наразі перебої в енергопостачанні спостерігаються по всій території країни. На випадок тривалої відсутності електрики в Полтавській області розгорнуто «Пункти незламності».

Крім офіційних даних, місцеві жителі також повідомляють у соціальних мережах про стрибки напруги в електромережі Полтави, хоча ця інформація офіційно не коментувалася.

Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада Росія масовано атакувала Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах. Внаслідок чергового масштабного теракту росіян були загиблі та постраждалі, у низці регіонів запровадили екстрені відключення світла.

Також внаслідок російської масованої атаки на енергетику в ніч проти 8 листопада в Україні зупинилися всі теплоелектростанції ПАТ «Центренерго».

Як відомо, через удари РФ місто Горішні Плавні на Полтавщині було знеструмлено. 

Комунальні служби вже проводять підготовчі роботи для відновлення:

  • постачання води,
  • водовідведення,
  • теплової енергії.

Місто перейшло у режим надзвичайної ситуації. За інформацією міськради, унаслідок ворожої атаки відбулося значне пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, від яких було запитане місто Горішні Плавні, тому швидке відновлення електропостачання наразі не очікується.

Теги: обстріл опалення Полтавщина пункти незламності відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від ворожого удару постраждали складські приміщення та адмінбудівля
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини
7 листопада, 08:44
31 жовтня 2025 року в Україні діятимуть графіки відключення світла
31 жовтня 2025 року в Україні діятимуть графіки відключення світла
31 жовтня, 10:57
Рішення Уряду покликані покращити процес кризового реагування на наслідки обстрілів
Україна посилить захист критичної інфраструктури: Свириденко пояснила, як саме
18 жовтня, 15:59
На Полтавщині зупинено роботу об'єктів газовидобутку через атаку РФ
На Полтавщині зупинено роботу об'єктів газовидобутку через атаку РФ
16 жовтня, 08:57
В одній з областей скасовано екстрені відключення світла (оновлено)
В одній з областей скасовано екстрені відключення світла (оновлено)
13 жовтня, 13:00
Вночі від ворожих обстрілів постраждала енергетична інфраструктура
Пошкоджень зазнали об'єкти енергетики у трьох областях – Міненерго
12 жовтня, 11:32
Енергетики відновили електропостачання на лівому березі столиці після обстрілу
Енергетики відновили електропостачання на лівому березі столиці після обстрілу
10 жовтня, 22:16
За словами пресслужби, ремонт обʼєкта затягнеться через масштабні пошкодження
Окупанти вдарили по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині
9 жовтня, 09:50
Унаслідок ударів постраждали пʼятеро людей
На Одещині спалахнули масштабні пожежі через атаку російських дронів
9 жовтня, 08:12

Події в Україні

РФ свідомо цілилася у підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС – Сибіга
РФ свідомо цілилася у підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС – Сибіга
На Полтавщині проблеми зі світлом, водою та теплом – ОВА
На Полтавщині проблеми зі світлом, водою та теплом – ОВА
Лінія фронту станом на 8 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 8 листопада 2025. Зведення Генштабу
Гринчук розповіла, у якому стані енергосистема України після масованої атаки
Гринчук розповіла, у якому стані енергосистема України після масованої атаки
У Харкові зникло світло, на вулицях тотальний блекаут
У Харкові зникло світло, на вулицях тотальний блекаут
У Покровську тривають важкі бої, штурмові групи ЗСУ зачищають будинок за будинком
У Покровську тривають важкі бої, штурмові групи ЗСУ зачищають будинок за будинком

Новини

Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Вчора, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Вчора, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua