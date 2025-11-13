Росіяни вдарили по промисловому об'єкту у Сумах: кадри від ДСНС

Росіяни вдарили по промисловому об'єкту на Сумщині

За медичною допомогою звернулася одна людина

Сьогодні, 13 листопада, російські окупанти завдали удару по промисловому об’єкту у Сумах. На місці влучання розгорілась масштабна пожежа, яку загасили рятувальники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, що розгорілась внаслідок ворожої атаки на промислове підприємство у Сумах.

«Через загрозу повторних ударів, рятувальники були змушені призупиняти роботи та слідувати в укриття. Всі осередки горіння ліквідовано. За медичною допомогою звернулася одна людина», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 листопада російські безпілотники двічі атакували цивільні автівки у Краснопільській громаді на Сумщині.

Зазначається, що російський дрон вдарив дроном по автомобілю, який розвозив хліб людям. Водій отримав поранення руки. Обійшлося без госпіталізації.

Також росіяни атакували безпілотником автомобіль «Укрпошти», який доставляв посилки та пенсії. В автівці вибиті вікна, про поранених не повідомлялось.