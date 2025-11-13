Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вдарили по промисловому об'єкту у Сумах: кадри від ДСНС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту у Сумах: кадри від ДСНС
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту на Сумщині
фото: ДСНС

За медичною допомогою звернулася одна людина

Сьогодні, 13 листопада, російські окупанти завдали удару по промисловому об’єкту у Сумах. На місці влучання розгорілась масштабна пожежа, яку загасили рятувальники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, що розгорілась внаслідок ворожої атаки на промислове підприємство у Сумах. 

«Через загрозу повторних ударів, рятувальники були змушені призупиняти роботи та слідувати в укриття. Всі осередки горіння ліквідовано. За медичною допомогою звернулася одна людина», – йдеться у повідомленні.

7 фото
На весь екран

Нагадаємо, 12 листопада російські безпілотники двічі атакували цивільні автівки у Краснопільській громаді на Сумщині. 

Зазначається, що російський дрон вдарив дроном по автомобілю, який розвозив хліб людям. Водій отримав поранення руки. Обійшлося без госпіталізації.

Також росіяни атакували безпілотником автомобіль «Укрпошти», який доставляв посилки та пенсії. В автівці вибиті вікна, про поранених не повідомлялось.

Читайте також:

Теги: обстріл Суми пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок атаки на Київ загинуло дві людини (оновлено)
Внаслідок атаки на Київ загинуло дві людини (оновлено)
25 жовтня, 10:32
Склад «Вогняра» розташований у Деснянському районі столиці
Київський виробник соусів «Вогняр» постраждав від російської атаки
27 жовтня, 21:39
Окупанти протягом дня обстрілювали населені пункти Донеччини
Росіяни обстріляли Донеччину: є жертва та поранені
29 жовтня, 22:39
Покращення роботи енергосистеми можливе за умови зменшення російських обстрілів по енергетичній інфраструктурі України
Чи можна прогнозувати відключення світла на тиждень? Енергетик дав відповідь
3 листопада, 15:08
Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання тривають
Атака на Дніпро: зросла кількість жертв (оновлено)
8 листопада, 11:14
За словами очільника КОВА, наслідки атаки зафіксовано у двох районах області
Нічний обстріл Київщини: на рубежах області знищено 60 дронів
30 жовтня, 12:27
Енергетики безперервно працювали одразу після того, як отримали дозвіл від військових та ДСНС
Енергетики повернули електрику 170 тисячам родин Дніпропетровщини після обстрілу – ДТЕК
7 листопада, 14:10
Причина загорання з’ясовується
У центрі Львова згорів трамвай (фото, відео)
3 листопада, 15:10
Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський
Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський
9 листопада, 20:58

Події в Україні

Росіяни вдарили по промисловому об'єкту у Сумах: кадри від ДСНС
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту у Сумах: кадри від ДСНС
Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу
Понад 70 ударів по російських цілях: Сирський розповів про успіхи ЗСУ у листопаді
Понад 70 ударів по російських цілях: Сирський розповів про успіхи ЗСУ у листопаді
Російський дрон вбив подружжя у Запорізькому районі
Російський дрон вбив подружжя у Запорізькому районі
В Україні запрацював Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих
В Україні запрацював Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих
Санкції РНБО проти Міндіча та Цукермана, у Росії розбився винищувач. Головне за 13 листопада
Санкції РНБО проти Міндіча та Цукермана, у Росії розбився винищувач. Головне за 13 листопада

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua