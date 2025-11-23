Головна Країна Події в Україні
Росіяни атакували Дніпро дронами: є постраждалі, виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дрони атакували Дніпро
У місті є постраждалі –  їхню кількість і стан уточнюють рятувальники та медики

Цієї ночі російські окупаційні війська атакували безпілотниками Дніпропетровщину, унаслідок чого в регіоні спалахнули кілька пожеж. Про це повідомив повідомив т.в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко, пише «Главком».

У Дніпрі загорілися багатоповерховий будинок та приватна оселя. За попередньою інформацією, у місті є постраждалі –  їхню кількість і стан уточнюють рятувальники та медики.

У Васильківській громаді також сталася пожежа, там вогонь охопив приватний будинок після удару дрона.

На місцях працюють екстрені служби. Дані про масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.

До слова, у ніч на 22 листопада російські терористи атакували Дніпропетровщину ударними дронами: виникли пожежі, є пошкодження та постраждала.

Нагадаємо, у Запоріжжі через російську атаку щонайменше п’ятеро людей зазнали поранення. За його словами, унаслідок атаки пошкоджено магазин та прилеглі будинки.

Теги: Дніпро обстріл

