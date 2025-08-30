Головна Країна Події в Україні
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками та ракетами (оновлюється)

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками та ракетами (оновлюється)
Вибухи лунають у Дніпрі
фото з відкритих джерел

У Дніпрі є перебої зі світлом 

У ніч на 30 серпня російська окупаційна армія масовано атакує Дніпро «шахедами» та ракетами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Окупанти запустили на Дніпро велику кількість безпілотників, одна із груп кружляє над лівим берегом міста.

Як відомо, у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, атака БпЛА не припиняється. У місті працює ППО. Офіційної інформації наразі немає.

Після того, як місто відбилося від БпЛА, окупанти запустили на Дніпро ракети. Знову лунали вибухи.

Оновлення 04:10

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що Дніпро та область перебувають під масованою атакою. 

«Є влучання у Дніпрі та Павлограді. Всю інформацію уточнюємо. Загроза зберігається. Будьте у безпечному місці до відбою», – зазначив Лисак.

Оновлення 04:40 

Після серії вибухів в різних районах Дніпра сталися пожежі. Місцеві мешканці повідомляють про влучання поблизу приватних домоволодінь. За попередньою інформацією, горить будинок.

Раніше прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп був незадоволений через удар РФ по Києву, але його це «не здивувало». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг.

«Він був незадоволений цією новиною, але й не здивований», – сказала прессекретарка про реакцію Трампа.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 22 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди» та редакція «Радіо Свобода».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. «У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – зазначив Кличко.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками та ракетами (оновлюється)
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками та ракетами (оновлюється)
США схвалили продаж Україні послуг для Starlink та обладнання для Patriot
США схвалили продаж Україні послуг для Starlink та обладнання для Patriot
Угорщина відмовилася засудити російську атаку на Київ
Угорщина відмовилася засудити російську атаку на Київ
Війна проти Росії отримала офіційну назву
Війна проти Росії отримала офіційну назву
Лінія фронту станом на 29 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 29 серпня 2025. Зведення Генштабу
Росія атакувала Запоріжжя: на одному із підприємств виникла пожежа
Росія атакувала Запоріжжя: на одному із підприємств виникла пожежа

