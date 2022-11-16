Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Без світла понад 330 тис. споживачів: ситуація з енергопостачанням в областях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Без світла понад 330 тис. споживачів: ситуація з енергопостачанням в областях
Більшість абонентів України вже підключена до електропостачання після вчорашнього обстрілу
фото ілюстративне

Сьогодні можливі аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи

Через масовані ракетні атаки російських терористів в Україні виникла критична ситуація з електропостачанням. Зокрема, у Хмельницькій області без світла залишаються понад 100 тис. споживачів. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Ситуація з електропостачанням станом на ранок 16 листопада:

  • Волинська область – без електрики перебуває близько 45 тис. споживачів. Роботи тривають;
  • Житомирська область – продовжуються роботи з відновлення електропостачання;
  • Івано-Франківська область – заживлено;
  • м.Київ – заживлено;
  • Київська область – заживлено;
  • Львівська область – електропостачання і водопостачання відновлено на 95%;
  • Одеська область – заживлено;
  • Рівненська область – заживлено;
  • Сумська область – продовжуються роботи з відновлення електропостачання;
  • Тернопільська область – без електрики перебуває близько 90 тис. споживачів. Роботи тривають;
  • Харківська область – без електрики перебуває близько 90 тис. споживачів. Роботи тривають;
  • Хмельницька область – без електрики перебуває близько 105 тис. споживачів. Роботи тривають;
  • Черкаська область – заживлено;
  • Чернівецька область – заживлено;
  • Чернігівська область – заживлено.

«Сьогодні можливі аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи», – зазначивч Тимошенко.

Нагадаємо, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вчора без світла через російські обстріли залишились близько 10 мільйонів українців.

Українські сили ППО збили понад 70 ракет із більш ніж 90 запущених Росією. Тим часом російські пропагандисти радісно поширювали та коментували новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.

Читайте також: Як підготуватись до тривалих вимкнень світла: інструкція
Теги: електроенергія війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада Львова повідомила про поодинокі райони, де ще немає електрики
Ракетна атака на Львів: що відомо станом на ранок
Сьогодні, 08:27
Влада закликає громадян готуватись до тривалих вимкнень світла
Як підготуватись до тривалих вимкнень світла: інструкція
Сьогодні, 08:43
Після масованих російських атак в області критична ситуація з електропостачанням
Київщина готується до тривалих відключень електроенергії
Сьогодні, 07:04

Події в Україні

Масований обстріл України: СБУ назвала винних
Масований обстріл України: СБУ назвала винних
Британська розвідка оцінила пошкодження мосту в районі Каховської ГЕС
Британська розвідка оцінила пошкодження мосту в районі Каховської ГЕС
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
Без світла понад 330 тис. споживачів: ситуація з енергопостачанням в областях
Без світла понад 330 тис. споживачів: ситуація з енергопостачанням в областях
ЗСУ «демілітаризували» вже майже 83 тис. окупантів – Генштаб
ЗСУ «демілітаризували» вже майже 83 тис. окупантів – Генштаб
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Ракетні удари РФ під час саміту G20. Білий дім дав попередження Росії
179K
Формула миру Зеленського: Лавров озвучив позицію Кремля
160K
Ситуація критична. Банкова зробила заяву через обстріли інфраструктури
114K
Байден після наради з лідерами G7 зробив гучну заяву про інцидент у Польщі 
95K
Падіння ракет у Польщі. Дуда зателефонував Байдену, Зеленському та Столтенбергу
73K
Саміт G20: Лавров утік із Балі

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
Вчора, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту