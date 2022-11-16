Без світла понад 330 тис. споживачів: ситуація з енергопостачанням в областях

Більшість абонентів України вже підключена до електропостачання після вчорашнього обстрілу

Сьогодні можливі аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи

Через масовані ракетні атаки російських терористів в Україні виникла критична ситуація з електропостачанням. Зокрема, у Хмельницькій області без світла залишаються понад 100 тис. споживачів. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Ситуація з електропостачанням станом на ранок 16 листопада:

Волинська область – без електрики перебуває близько 45 тис. споживачів. Роботи тривають;

Житомирська область – продовжуються роботи з відновлення електропостачання;

Івано-Франківська область – заживлено;

м.Київ – заживлено;

Київська область – заживлено;

Львівська область – електропостачання і водопостачання відновлено на 95%;

Одеська область – заживлено;

Рівненська область – заживлено;

Сумська область – продовжуються роботи з відновлення електропостачання;

Тернопільська область – без електрики перебуває близько 90 тис. споживачів. Роботи тривають;

Харківська область – без електрики перебуває близько 90 тис. споживачів. Роботи тривають;

Хмельницька область – без електрики перебуває близько 105 тис. споживачів. Роботи тривають;

Черкаська область – заживлено;

Чернівецька область – заживлено;

Чернігівська область – заживлено.

«Сьогодні можливі аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи», – зазначивч Тимошенко.

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Нагадаємо, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вчора без світла через російські обстріли залишились близько 10 мільйонів українців.

Українські сили ППО збили понад 70 ракет із більш ніж 90 запущених Росією. Тим часом російські пропагандисти радісно поширювали та коментували новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.