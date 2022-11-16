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Ракетна атака на Львів: що відомо станом на ранок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетна атака на Львів: що відомо станом на ранок
Влада Львова повідомила про поодинокі райони, де ще немає електрики
фото ілюстративне

У Львові відновили подачу води та опалення

Станом на 8:00 ранку у Львові відновлено електропостачання майже по всьому місту. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Відновили електропостачання по майже всьому місту. Маємо поодинокі повідомлення про ті райони, де ще немає електрики. Працюємо над цим», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у місті відновили подачу води та опалення. Вода є гаряча та холодна.

На маршрути виїхало 57 трамваїв та 59 тролейбусів. Ще додатково випустили 15 автобусів, щоб забезпечити нормальну роботу громадсього транспорту.

«30% світлофорів у місті вже працює. Не забувайте про правила дорожнього руху та дотримуйтеся безпечної швидкості. Дякую всім нашим комунальникам за надзвичайно важку роботу», – додав Садовий.

Нагадаємо, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.

Зокрема, через масовану ракетну атаку Росії 80% Львова вчора залишилось без світла, у місті також було призупинено подачу тепла.

Українські сили ППО збили понад 70 ракет із більш ніж 90 запущених Росією. Тим часом російські пропагандисти радісно поширювали та коментували новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.

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Теги: війна росія окупанти Україна

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