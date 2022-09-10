Атака на Харків: стали відомі деталі обстрілу

За попередньою інформацією Терехова, було два прильоти – у житловий будинок

Унаслідок вечірнього обстрілу Холодногірського району Харкова є постраждалі та загиблі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу є один поранений. «Закликаємо залишатися в укриттях та не ігнорувати сигналів тривоги!», – наголосив голова ОВА.

У свою чергу мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що є один загиблий. «Є інформація про одного загиблого внаслідок обстрілу Холодногірського району. Постраждали кілька приватних будинків, в одному з них пожежа», – написав він.

За попередньою інформацією Терехова, було два прильоти – у житловий будинок та в адміністративно-виробниче приміщення.

Станом на 19:12, Синєгубов сповістив, що, за останніми даними, одна людина загинула, двоє – отримали поранення. «На місці працюють екстрені служби», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, у Харкова пролунали вибухи.

Триває сто дев’яносто дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках.