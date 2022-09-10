Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Харків: стали відомі деталі обстрілу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Харків: стали відомі деталі обстрілу
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією Терехова, було два прильоти – у житловий будинок

Унаслідок вечірнього обстрілу Холодногірського району Харкова є постраждалі та загиблі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу є один поранений. «Закликаємо залишатися в укриттях та не ігнорувати сигналів тривоги!», – наголосив голова ОВА.

У свою чергу мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що є один загиблий. «Є інформація про одного загиблого внаслідок обстрілу Холодногірського району. Постраждали кілька приватних будинків, в одному з них пожежа», – написав він.

За попередньою інформацією Терехова, було два прильоти – у житловий будинок та в адміністративно-виробниче приміщення.

Станом на 19:12, Синєгубов сповістив, що, за останніми даними, одна людина загинула, двоє – отримали поранення. «На місці працюють екстрені служби», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, у Харкова пролунали вибухи.

Триває сто дев’яносто дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках.

Теги: Харків обстріл

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військове керівництво Росії пояснило втечу з Харківщини відволікаючим маневром
Міноборони РФ визнало масову втечу окупантів з Харківщини, опублікувавши смішну заяву    
Сьогодні, 18:47
Росіяни покидають Вовчанськ
Окупанти тікають із Харківщини і переносять «столицю» у... Бєлгород
Сьогодні, 18:20
Рашисти вигадали нову спеціальну операцію на Харківщині
Кремль знайшов нове виправдання поразці на Харківщині
Сьогодні, 17:44

Події в Україні

Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині
Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині
Російські війська потрапили в котел в Ізюмі – журналіст
Російські війська потрапили в котел в Ізюмі – журналіст
Заступник Єрмака: Ми робимо все, щоб показового суду над азовцями не відбулось
Заступник Єрмака: Ми робимо все, щоб показового суду над азовцями не відбулось
Українські захисники зайшли в Донецький аеропорт – ЗМІ
Українські захисники зайшли в Донецький аеропорт – ЗМІ
Атака на Харків: стали відомі деталі обстрілу
Атака на Харків: стали відомі деталі обстрілу
Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)
Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
310K
«Все пішло наперекосяк»: московські депутати вимагають відставки Путіна
125K
Десантники взяли у полон російського підполковника без штанів (фото)
48K
Арестович анонсував «загадкову» військову допомогу
41K
Витягли з палаючого танка: ЗСУ взяли в полон капітана танкової роти окупантів
37K
Українські війська взяли Ізюм
34K
Москва згоріла у «Харківському котлі»

Новини

Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
Сьогодні, 17:25
Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
Вчора, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
Вчора, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
Вчора, 19:22

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту