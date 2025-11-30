На окупованій Донеччині пролунали вибухи: регіон під атакою дронів

Під удар потрапили залізничні вузли

У ніч на 30 листопада на тимчасово окупованій Донецькій області прогриміла серія вибухів. За повідомленням моніторингових каналів, під атакою дронів перебувають критичні об'єкти, пише «Главком».

У мережі з’явилися повідомлення про атаку безпілотників по об’єктах, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької області. За інформацією, під удар потрапили залізничні вузли, що має на меті ускладнити логістичні маршрути для армії Російської Федерації.

Деталі атакик поки не розкриваються, але зазначається, що такі удари спрямовані на порушення постачання та руху військової техніки та ресурсів через окуповані території.

Нагадаємо, увечері, 21 листопада тимчасово окупований Донецьк та область атакували дрони. За повідомленням моніторингових каналів, у регіоні пролунали численні вибухи.

Зазначається, що ударні дрони вдарили по місцевих підстанціях. У повідомленні вказано, що Донецьк та частина області залишились без електропостачання