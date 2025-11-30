Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На окупованій Донеччині пролунали вибухи: регіон під атакою дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На окупованій Донеччині пролунали вибухи: регіон під атакою дронів
скриншот з відео

Під удар потрапили залізничні вузли

У ніч на 30 листопада на тимчасово окупованій Донецькій області прогриміла серія вибухів. За повідомленням моніторингових каналів, під атакою дронів перебувають критичні об'єкти, пише «Главком».

У мережі з’явилися повідомлення про атаку безпілотників по об’єктах, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької області. За інформацією, під удар потрапили залізничні вузли, що має на меті ускладнити логістичні маршрути для армії Російської Федерації.

Деталі атакик поки не розкриваються, але зазначається, що такі удари спрямовані на порушення постачання та руху військової техніки та ресурсів через окуповані території.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, увечері, 21 листопада тимчасово окупований Донецьк та область атакували дрони. За повідомленням моніторингових каналів, у регіоні пролунали численні вибухи.

Зазначається, що ударні дрони вдарили по місцевих підстанціях. У повідомленні вказано, що Донецьк та частина області залишились без електропостачання

Читайте також:

Теги: Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Педагоги, методисти та священнослужителі обговорювали питання «виховання духовності» та «патріотизму через віру»
Росія намагається нав’язати дітям на окупованій Донеччині «русскій мір» через церкву
1 листопада, 07:59
За минулу добу в районі Покровська українські воїни ліквідували 26 окупантів, ще 64 загарбників поранено
Генштаб повідомив про ситуацію в Покровську
5 листопада, 15:11
Зеленський відзначив результати спецоперацій на Донеччині
Зеленський відзначив ефективність військових на Донеччині
5 листопада, 21:09
Агентство стверджує, що Сили оборони можуть використати битву за Покровську, аби ще більше ослабити РФ
Bloomberg пояснив, чому втрата Покровська не стане стратегічним переломом у війні
7 листопада, 12:42
У Покровську стабільно важка ситуація
Жорстокі бої у Покровську – це сигнал Трампу від Путіна: аналіз The Times
16 листопада, 04:03
Щойно це буде можливо, електропостачання в області буде відновлене
Одна із областей повністю знеструмлена через атаки РФ
2 листопада, 11:59
Трамп зробив заяву про Донбас
Трамп вважає, що Україна незабаром втратить Донбас
21 листопада, 19:03
Віва зараз відновлюється і шукає родину
Донеччина: врятовано собаку, яка місяць перебувала на п’ятому поверсі зруйнованого дому
27 листопада, 12:26
Окупанти розстріляли українського військовополоненого на Донеччині
Окупанти розстріляли українського військовополоненого на Донеччині
28 листопада, 13:00

Суспільство

На окупованій Донеччині пролунали вибухи: регіон під атакою дронів
На окупованій Донеччині пролунали вибухи: регіон під атакою дронів
Як має закінчитися війна? Залужний опублікував свій сценарій
Як має закінчитися війна? Залужний опублікував свій сценарій
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Генерал Залужний дав оцінку «швидкій» мирній угоді
Генерал Залужний дав оцінку «швидкій» мирній угоді
Яке релігійне свято відзначається 30 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 30 листопада 2025: традиції та молитва
День Андрія 2025: історія свята, традиції, заборони, ворожіння та привітання
День Андрія 2025: історія свята, традиції, заборони, ворожіння та привітання

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua