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В окупованому Криму лунали вибухи: росіяни заявили про атаку дронів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В окупованому Криму лунали вибухи: росіяни заявили про атаку дронів
Окупований Крим атакували БпЛА
фото з відкритих джерел

Найгучніше було в районі мису Фіолент та поблизу аеродрому «Бельбек»

У ніч на 4 серпня серпня в окупованому Криму зафіксували серію вибухів. Російська влада заявила про атаку безпілотників, передає «Главком».

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, після 21:00 в Севастополі пролунало кілька гучних вибухів. Найгучніше було в районі мису Фіолент та поблизу аеродрому «Бельбек».

О 21:42 у місті оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. За кілька хвилин підконтрольний Кремлю «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що сили протиповітряної оборони знищили три повітряні цілі над морем поблизу міста.

За його словами, один безпілотник, імовірно заглушений засобами радіоелектронної боротьби, прибило до берега в районі Парку Перемоги. Развожаєв також запевнив, що жодні об’єкти міської інфраструктури не зазнали ушкоджень.

Нагадаємо, у ніч на 3 серпня Росію продовжують атакувати безпілотники. Під ударом опинилися НПЗ у Адлері та Кстово.

Другий день поспіль у російських містах лунають вибухи. Цієї ночі під удар вже потрапив Вороніж, а наразі відомо про атаку Кстово та Сочі.

Зазначається, що у Кстово у Нижньогородській області щось дуже сильно горить у районі НПЗ, одному з найбільших у Росії. Раніше в області було оголошено тривогу через загрозу атаки БпЛА.

Крім того, серія вибухів пролунала у Сочі, після цього виникли пожежі. Дронами була атакована нафтобаза в Адлері (один з мікрорайонів в Адлерському районі міста Сочі – «Главком»). Наразі там сталося сильне загорання.

Мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив удар і пожежу на нафтобазі в Адлері. За його словами, загорівся паливний резервуар, уламки знову зачепили будівлі в гаражному кооперативі на вулиці Авіаційній. Постраждалих, начебто, немає.

Теги: безпілотник окуповані території Крим

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