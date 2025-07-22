РФ пошкодила пожежно-рятувальну частину в Одесі (фото)
Уночі окупанти вдарили по Одесі
В Одесі через російську атаку пошкоджена одна із рятувальних частин, а також гуртожиток пожежної частини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Зазначається, що у будівлі вибиті вікна, пошкоджений фасад.
«На щастя, особовий склад не постраждав. Рятувальники перебували в укритті», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову атаку на Одесу. Ворог обстріляв місто ударними дронами. Як повідомили в ОВА, внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.
Також внаслідок удару РФ постраждала людина.