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РФ пошкодила пожежно-рятувальну частину в Одесі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ пошкодила пожежно-рятувальну частину в Одесі (фото)
Рятувальники внаслідок удару РФ не постраждали
фото: ДСНС Одещини

Уночі окупанти вдарили по Одесі

В Одесі через російську атаку пошкоджена одна із рятувальних частин, а також гуртожиток пожежної частини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що у будівлі вибиті вікна, пошкоджений фасад.

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«На щастя, особовий склад не постраждав. Рятувальники перебували в укритті», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову атаку на Одесу. Ворог обстріляв місто ударними дронами. Як повідомили в ОВА, внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.

Також внаслідок удару РФ постраждала людина.

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Теги: Одеса ДСНС рятувальники

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