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Атака на Куп’янськ: начальник Генштабу прокоментував ситуацію в місті

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Атака на Куп’янськ: начальник Генштабу прокоментував ситуацію в місті
Усі атаки на Куп'янськ були відбиті
фото з відкритих джерел

«Куп'янськ надійно обороняється підрозділами, які перебувають там», – Баргилевич

Українські військові відбили всі атаки на Куп'янськ. Наразі загрози йому, як місту немає. Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Анатолій Баргилевич в ефір телемарафону.

«Усі атаки на Куп'янськ були відбиті, противник був знищений. На цей час загрози Куп'янську як місту немає», – сказав начальник Генштабу.

Він пояснив, що надалі будуть вжиті всі відповідні заходи для того, щоб посилити угруповання військ та наростити його.

«Куп'янськ надійно обороняється підрозділами, які перебувають там», – підсумував Баргилевич.

Раніше Зеленський відвідав напрямок, на якому окупанти активізували наступ. Після візиту до Покровська він поїхав у Куп'янськ, що на Харківщині. Очільник України привітав захисників та захисниць із Днем сержанта. 

Нагадаємо, на фронті фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом Харківської області, Часовим Яром, Кураховим та Вугледаром Донецької області.

До слова, російські загарбники активізували наступ біля Куп'янська. Окупанти вийшли до річки Оскіл.

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Теги: окупанти військові наступ Анатолій Баргилевич

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