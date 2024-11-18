Зеленський відвідав напрямок, на якому окупанти активізували наступ (відео)

На Харківщині президент привітав воїнів із Днем сержанта

Президент Володимир Зеленський після візиту до Покровська відвідав Куп'янськ, що на Харківщині. Очільник України привівав захисників та захисниць із Днем сержанта. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

«Сьогодні – на фронті. Зараз – Куп’янськ. Вже був у Покровську. У наших бригадах. Привітав хлопців, дівчат – наших воїнів – із Днем сержанта. Сержанти – саме воїни, без яких не уявити нормальної роботи офіцерів і загалом наших підрозділів», – зазначив він.

Зеленський подякував усім сержантам, які є прикладом для солдата.

«Сила всієї нашої української армії – це люди, які служать, служать віддано, стійко. Сьогодні мав честь відзначити державними нагородами найкращих воїнів – тих, хто проявив себе в боях. Заслухав доповіді наших командирів. Також – доповіді щодо безпекової ситуації, соціальної ситуації на Донеччині та Харківщині. Тримаємо наші позиції! Дякую воїнам!» – наголосив президент.

🇺🇦Президент Зеленський повідомив, що перебуває на фронті, зокрема - у Куп’янську



"Привітав наших воїнів із Днем сержанта. Я вдячний усім сержантам, які справді є прикладом для солдата", - наголсив президент. pic.twitter.com/ExORced3ha — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 18, 2024

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ Донецької області. Зеленський заслухав доповідь командира бригади Євгена Ласійчука про обстановку у смузі відповідальності та безпекову ситуацію в Покровську.

Нагадаємо, на фронті фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом Харківської області, Часовим Яром, Кураховим та Вугледаром Донецької області.

До слова, російські загарбники активізували наступ біля Куп'янська. Окупанти вийшли до річки Оскіл.