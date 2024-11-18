Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відвідав напрямок, на якому окупанти активізували наступ (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відвідав напрямок, на якому окупанти активізували наступ (відео)
Зеленський заслухав доповіді командирів на Куп'янському напрямку
фото: president.gov.ua/Офіс президента

На Харківщині президент привітав воїнів із Днем сержанта

Президент Володимир Зеленський після візиту до Покровська відвідав Куп'янськ, що на Харківщині. Очільник України привівав захисників та захисниць із Днем сержанта. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

«Сьогодні – на фронті. Зараз – Куп’янськ. Вже був у Покровську. У наших бригадах. Привітав хлопців, дівчат – наших воїнів – із Днем сержанта. Сержанти – саме воїни, без яких не уявити нормальної роботи офіцерів і загалом наших підрозділів», – зазначив він.

Зеленський подякував усім сержантам, які є прикладом для солдата.

«Сила всієї нашої української армії – це люди, які служать, служать віддано, стійко. Сьогодні мав честь відзначити державними нагородами найкращих воїнів – тих, хто проявив себе в боях. Заслухав доповіді наших командирів. Також – доповіді щодо безпекової ситуації, соціальної ситуації на Донеччині та Харківщині. Тримаємо наші позиції! Дякую воїнам!» – наголосив президент.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ Донецької області. Зеленський заслухав доповідь командира бригади Євгена Ласійчука про обстановку у смузі відповідальності та безпекову ситуацію в Покровську.

Нагадаємо, на фронті фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом Харківської області, Часовим Яром, Кураховим та Вугледаром Донецької області.

До слова, російські загарбники активізували наступ біля Куп'янська. Окупанти вийшли до річки Оскіл.

Теги: Володимир Зеленський президент Харківщина Куп'янськ ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні події ночі 18 листопада
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Олесь Санін: П’ятеро людей з команди фільму «Довбуш» загинули, семеро зникли безвісти
Олесь Санін: П’ятеро людей з команди фільму «Довбуш» загинули, семеро зникли безвісти
13 листопада, 04:50
У трьох областях України викрито представників МСЕК і ВЛК, які організували схеми ухилення від військової служби
Викрито схеми ухилення від військової служби: серед затриманих посадовці МСЕК
11 листопада, 17:50
Протиправну діяльність жінки викрито і припинено
На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
6 листопада, 10:50
Росіяни намагаються скасувати вибори в Молдові
У Молдові російські агенти намагаються скасувати перемогу Санду на виборах – ISW
5 листопада, 04:50
Зеленський подякував всім країнам Північної Європи за підтримку Плану перемоги – це стратегія дій, яка вже на столі
Засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться найближчими тижнями – Зеленський
30 жовтня, 18:08
Прем'єр-міністр Мішель Барньє на сходах Єлисейського палацу в Парижі, 15 жовтня 2024 р
Прем'єр-міністр Франції переніс операцію
28 жовтня, 20:47
П’ять жінок і двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості
Окупанти скинули авіабомбу на ринок у Куп’янську: семеро постраждалих (оновлено)
24 жовтня, 13:44
З 2014 по 2020 рік Сиваненко очолював Фастівську районну раду
Зеленський призначив нового голову Білоцерківської РДА
24 жовтня, 08:52

Політика

Росія нарощує сили та створює нові бригади – Умєров
Росія нарощує сили та створює нові бригади – Умєров
Зеленський відвідав напрямок, на якому окупанти активізували наступ (відео)
Зеленський відвідав напрямок, на якому окупанти активізували наступ (відео)
Стало відомо, кого Офіс президент відправить на переговори з командою Трампа
Стало відомо, кого Офіс президент відправить на переговори з командою Трампа
Зеленський підписав закон про удосконалення роботи МСЕК
Зеленський підписав закон про удосконалення роботи МСЕК
Заступниця Умєрова про трансформацію «Резерв+»: Ходити в ТЦК більше не доведеться
Заступниця Умєрова про трансформацію «Резерв+»: Ходити в ТЦК більше не доведеться
Міноборони анонсувало реформування системи мобілізації
Міноборони анонсувало реформування системи мобілізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Командир Грузинського легіону, який воює в Україні, попередив про небезпеку
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 листопада 2024
29K
Азовець розповів, як його катував у полоні земляк із Харкова
8826
Польські прикордонники вилучили паспорт у шестирічного сина ексдепутатки Київради
8169
Рух протокою Босфор заблокував російский танкер

Новини

Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Сьогодні, 06:00
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 09:29
Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно з проясненнями та без дощу: прогноз погоди на 17 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua