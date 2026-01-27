Окупанти атакували об'єкт інфраструктури на Львівщині

Унаслідок ворожого удару ніхто не постраждав

Уранці 27 січня російські загарбники атакували обʼєкт інфраструктури у Львівській області. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Львівської ОВА Максим Козицький.

«Ворог атакував обʼєкт інфраструктури у Львівській області. На місці працюють всі профільні служби. Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих. Інформація може оновлюватися», – заявив він.

Нагадаємо, вночі 27 січня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. Унаслідок атаки постраждало 22 людини. Через обстріл пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик.

Як повідомлялося, російські війська уночі 27 січня атакували Миколаївщину дронами. Ціллю росіян стала енергетична інфраструктура.

До слова, увечері 26 січня окупанти влучили дроном у багатоповерхівку у Кривому Розі.