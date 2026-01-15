Головна Країна Політика
В Україну прибув президент Чехії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
В Україну прибув президент Чехії
Петр Павел перебуває з робочим візитом на Львівщин
Ключовою темою зустрічі з президентом Чехії стали наслідки ворожої атаки, яку пережив Львів, та подальша безпекова співпраця

У четвер, 15 січня, президент Чехії Петр Павел прибув в Україну з неанонсованим візитом. Наразі він перебуває з робочим візитом на Львівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську обласну державну адміністрацію.

Як зауважив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, ключовою темою зустрічі стали наслідки ворожої атаки, яку пережив Львів, та подальша безпекова співпраця. Участь у перемовинах також взяли Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова та заступник очільника МЗС Олександр Міщенко.

«Від початку повномасштабної війни Чехія передала Україні військової допомоги майже на $837 млн. Зокрема закупила понад 3,7 млн артилерійських боєприпасів великих калібрів, з яких лише у 2025 році – 1,3 млн», – повідомив Максим Козицький.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову президентом Чехії Петром Павелом. Обговорили продовження військової допомоги Україні

