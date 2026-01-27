Головна Країна Події в Україні
Атака на Львівщину: місцева влада закликала мешканців щільно закрити вікна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Повідомляється, що внаслідок атаки на місто ліг дим із неприємним запахом
Фахівці проводять замір показників повітря у Бродах після російського удару

Бродівська міська рада закликала мешканців міста щільно зачинити вікна і двері та обмежити пересування вулицями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу міськради.

Зазначається, що вранці ворог здійснив атаку на обʼєкт інфраструктури у Бродах. На місці працюють всі відповідні служби. Також фахівці проводять замір показників повітря.

«Наразі дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Просимо щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями. Сьогодні навчання у школах скасовано, а дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, уранці 27 січня російські загарбники атакували обʼєкт інфраструктури у Львівській області. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, російська окупаційна армія атакувала Одесу та Миколаївщину дронами. Ціллю росіян стала енергетична інфраструктура.

До слова, увечері 26 січня окупанти влучили дроном у багатоповерхівку у Кривому Розі.

