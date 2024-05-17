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У Польщі жорстоко вбили українця (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Польщі жорстоко вбили українця (відео)
Наразі слідчі намагаються з’ясувати мотив злочину
фото: скріншот із відео

Загиблий був 48-річним громадянином України, який працював на фермі

У польському селі Рокіцини на місцевій фермі вбили 48-річного українця, який працював там нелегально. Труп загиблого намагались спалити. Про це повідомило видання Wiadomosci.

Тіло виявили польські пожежники, яких 12 травня викликали начебто через загоряння господарської будівлі на фермі.

«Коли пожежу загасили, на місці виявили тіло загиблого чоловіка», – ідеться у матеріалі.

За словами районного прокурора Патрик Вегнера, загиблий був 48-річним громадянином України, який працював на фермі. Польські ЗМІ стверджують, що трудового договору українець не мав.

За підозрою в убивстві правоохоронці затримали власника ферми, його дружину та ще одного працівника. Польські правоохоронці наголошують, що злочин, найімовірніше, скоїли не на національному підґрунті. Відомо, що в ніч перед убивством підозрювані розпивали алкоголь. Проте, чи вживав алкоголь убитий українець, має з'ясувати експертиза.

Двом підозрюваним чоловікам слідство висунуло звинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю за мотивами, які заслуговують особливого осуду. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Натомість жінку – дружину одного з фігурантів – підозрюють у ненаданні допомоги потерпілому та приховуванні слідів злочину, за що вона може отримати до п’яти років ув'язнення.

Наразі слідчі намагаються з’ясувати мотив злочину, хоча один із затриманих уже пояснив причину вбивства. У прокуратурі кажуть, що мотив, який той назвав, є «нераціональним і відірваним від реальності».

Нагадаємо, у Німеччині 57-річному росіянину, якого підозрюють у вбивстві двох українців у місті Мурнау, обрали запобіжний захід у вигляді арешту. 

За інформацією правоохоронців, підозрюваний постав перед слідчою суддею на вимогу прокуратури Мюнхена, яка веде цю справу. Вона видала ордер на арешт чоловіка за вбивство. Прокуратура та кримінальна поліція встановлюють передумови та мотиви злочину.

Раніше стало відомо, що вбиті були українськими військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці.

Теги: алкоголь прокурор слідство 2 травня злочин відео експертиза

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