Атака на Тернопіль: мер розповів, який стан повітря у місті

Сергій Надал: «Але протягом дня і до вечора ситуація покращилася, показники забруднення стали меншими»

На ранок середи екологічні системи Тернополя показують, що в місті повітря чисте, що дозволяє людям прогулюватися і провітрювати приміщення. Однак, ще очікуються дані щодо концентрації в повітрі окремих елементів, зокрема хлору. Про це розповів мер Тернополя Сергій Надал в ефірі телемарафону.

«Вчора майже 12 годин гасили пожежу. На щастя, ніхто не постраждав. Були невеликі травми у двох рятувальників, але вже під кінець доби їх відправили додому. Вчора державна лабораторна служба зробила заміри чистоти повітря. За їх даними, була підвищена концентрація окремих елементів, зокрема хлору, що в принципі після такої пожежі мало би бути. Але протягом дня і до вечора ситуація покращилася, показники забруднення стали меншими. Ми очікуємо нових показників, оскільки сподіваємося, що за вечір вони зменшилися ще більше. У нас в Тернополі діє декілька екологічних систем, які в режимі онлайн показують чистоту повітря. Станом на сьогоднішній ранок вони показують, що повітря чисте, яке дозволяє прогулюватися і провітрювати», – зазначив Надал.

Він додав, що дітям в садочках рекомендовано утриматися від прогулянок на вулиці, поки не надійде підтвердження, що дійсно відсутні негативні частки в повітрі.

Надал уточнив, що хоч і від жителів Тернополя скарг на стан здоров’я не надходило, але вчора було госпіталізовано двох працівників поліції, які працювали біля об’єкта. «Вони постраждали. У даний час вони госпіталізовані і проходять курс лікування. Скарг він мешканців наразі ми не отримали», – додав мер міста.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня у Тернопільській області під час повітряної тривоги сталася пожежа. На місці працюють рятувальники та поліція, проводяться заміри якості повітря у Тернопільському районі.

Спочатку повідомлялося, що після нічної атаки та пожежі заміри повітря в Тернополі не виявили перевищень шкідливих речовин. Згодом стало відомо, що після нічної атаки РФ на промисловий об'єкт Тернопільщини вміст хлору в повітрі перевищено у 4-10 разів.

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