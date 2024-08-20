Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2024 року

Від початку цієї доби відбулося 154 бойових зіткнення

На Покровському напрямку найбільш інтенсивні бої

За добу російські загарбники завдали по території України 71 авіаудар, скинувши 86 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 629 дронів-камікадзе та здійснили понад 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку цієї доби відбулося 154 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч противнику. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог і надалі наступає на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців та Вовчанська. Чотири атаки зупинено, одна – досі продовжується.

На Куп’янському напрямку

Противник провів 13 наступальних і штурмових дій. Найбільше – біля Синьківки та Глушківки, чотири та п’ять відповідно.

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу семи різних населених пунктів. Найактивніше діяли біля Макіївки і Невського. Загалом на напрямку наші захисники відбивали 11 атак.

На Сіверському напрямку

Під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили 8 ворожих атак у районах Івано-Дар'ївки, Спірного та Верхньокам’янського. Неподалік останнього, до того ж триває ще одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку

Противник здійснив п’ять наступальних дій поблизу Іванівського та Андріївки. Сили оборони відбили усі спроби противника просунутись уперед.

На Торецькому напрямку

Росіяни 21 раз атакували українські війська у районах Торецька, Нью-Йорка, Залізного, Неліпівки та Північного. 16 боєзіткнень - завершено, ще п’ять - триває, чотири з них - біля Торецька.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, точилося 63 боєзіткнення. Ворог концентрував свої зусилля неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новогродівка, Михайлівка – провів там майже половину від загальної кількості атак. Сили оборони загалом вже зупинили 60 штурмів, три – ще продовжуються.

За попередньою інформацією, сьогодні на Покровському напрямку знешкоджено 325 окупантів, 133 з них – безповоротно. Також знищено 13 автомобілів, 12 БПЛА різних видів, п’ять гармат і мінометів та чотири бойових броньованих машини. Крім цього, наші воїни значно пошкодили два міномети та 14 одиниць ворожого автотранспорту.

На Курахівському напрямку

Ворог 11 разів атакував наші позиції поблизу Невельського та Костянтинівки. У результаті боєзіткнень зазнав поразки.

На Времівському напрямку

Противник здійснив п’ять штурмових дій, зокрема у бік Водяного. Всі штурми відбито.

На Придніпровському напрямку

Одна штурмова дія ворога успіху не мала. Втрат позицій не допущено.

Нагадаємо, триває 909-й день повномасштабної війни в Україні.