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Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2024 року
Від початку цієї доби відбулося 154 бойових зіткнення
фото: Гештаб

На Покровському напрямку найбільш інтенсивні бої

За добу російські загарбники завдали по території України 71 авіаудар, скинувши 86 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 629 дронів-камікадзе та здійснили понад 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку цієї доби відбулося 154 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч противнику. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог і надалі наступає на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців та Вовчанська. Чотири атаки зупинено, одна – досі продовжується.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник провів 13 наступальних і штурмових дій. Найбільше – біля Синьківки та Глушківки, чотири та п’ять відповідно.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу семи різних населених пунктів. Найактивніше діяли біля Макіївки і Невського. Загалом на напрямку наші захисники відбивали 11 атак.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2024 року фото 4

На Сіверському напрямку

Під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили 8 ворожих атак у районах Івано-Дар'ївки, Спірного та Верхньокам’янського. Неподалік останнього, до того ж триває ще одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2024 року фото 5

На Краматорському напрямку

Противник здійснив п’ять наступальних дій поблизу Іванівського та Андріївки. Сили оборони відбили усі спроби противника просунутись уперед.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2024 року фото 6

На Торецькому напрямку

Росіяни 21 раз атакували українські війська у районах Торецька, Нью-Йорка, Залізного, Неліпівки та Північного. 16 боєзіткнень - завершено, ще п’ять - триває, чотири з них - біля Торецька.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2024 року фото 7

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, точилося 63 боєзіткнення. Ворог концентрував свої зусилля неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новогродівка, Михайлівка – провів там майже половину від загальної кількості атак. Сили оборони загалом вже зупинили 60 штурмів, три – ще продовжуються.

За попередньою інформацією, сьогодні на Покровському напрямку знешкоджено 325 окупантів, 133 з них – безповоротно. Також знищено 13 автомобілів, 12 БПЛА різних видів, п’ять гармат і мінометів та чотири бойових броньованих машини. Крім цього, наші воїни значно пошкодили два міномети та 14 одиниць ворожого автотранспорту.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2024 року фото 8

На Курахівському напрямку

Ворог 11 разів атакував наші позиції поблизу Невельського та Костянтинівки. У результаті боєзіткнень зазнав поразки.

На Времівському напрямку

Противник здійснив п’ять штурмових дій, зокрема у бік Водяного. Всі штурми відбито.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2024 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Одна штурмова дія ворога успіху не мала. Втрат позицій не допущено.

Нагадаємо, триває 909-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
Теги: Генштаб ворог

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