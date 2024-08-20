Вибухи на Тернопільщині. Вміст хлору в повітрі перевищено у 10 разів

Працівникам дошкільних закладів рекомендовано, щоб діти перебували у приміщеннях закладів. Батькам радять за можливості забирати дітей з дитсадків

Після нічної атаки РФ на промисловий об'єкт Тернопільщини вміст хлору в повітрі перевищено у 4-10 разів. Про це заявила генеральна директорка ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Оксана Чайчук.

«При нормі 0,1 міліграм на метр кубічний є перевищення від 0,4 до 1,01. Від 4 до 10 разів у атмосферному повітрі. Радимо тернополянам обмежити тривале перебування на свіжому повітрі. Обмежити доступ атмосферного повітря у закриті приміщення. Якщо є можливість, застосовувати рекуператор. Вікна і двері завішати вологими простирадлами, щоб хлор, який є у атмосферному повітрі, зв'язувався з водою і не потрапляв у приміщення. Також закликають обмежити перебування на водних об'єктах», – розповіла вона.

Симптоми отруєння хлором:

почервоніння очей,

печіння та сухість в горлі,

охриплість голосу,

зниження артеріального тиску і тахікардія.

При таких симптомах слід звертатися за допомогою до фахівці

Працівникам дошкільних закладів рекомендовано, щоб діти перебували у приміщеннях закладів. Батькам радять за можливості забирати дітей з дитсадків і залишати вдома до особливих рекомендацій.

Також у Тернополі терміново скликаються комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня у Тернопільській області під час повітряної тривоги сталася пожежа. На місці працюють рятувальники та поліція, проводяться заміри якості повітря у Тернопільському районі.

Спочатку повідомлялося, що після нічної атаки та пожежі заміри повітря в Тернополі не виявили перевищень шкідливих речовин.

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