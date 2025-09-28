Головна Країна Події в Україні
Росія атакувала Запоріжжя: виникла пожежа, є руйнування, постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія атакувала Запоріжжя: виникла пожежа, є руйнування, постраждалі
Наслідки удару по Запоріжжю
фото: Іван Федоров/Telegram

У Запоріжжі пошкоджено автозаправку, приватний будинок

У ніч на 28 вересня російська терористична армія вдарила по Запоріжжю швидкісними ракетами. Є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За інформацією Федорова, росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше чотири удари. Внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста сталося займання. Як відомо, пошкоджено автозаправку та її обладнання. 

Росія атакувала Запоріжжя: виникла пожежа, є руйнування, постраждалі фото 1
фото: Іван Федоров/Telegram
Росія атакувала Запоріжжя: виникла пожежа, є руйнування, постраждалі фото 2
фото: Іван Федоров/Telegram
Росія атакувала Запоріжжя: виникла пожежа, є руйнування, постраждалі фото 3
фото: Іван Федоров/Telegram

Також один з ворожих ударів нанесено про приватному будинку. Крім того, двоє чоловіків звернулись за допомогою лікарів – 21-го та 32-х років. 

Росія атакувала Запоріжжя: виникла пожежа, є руйнування, постраждалі фото 4
фото: Іван Федоров/Telegram
Росія атакувала Запоріжжя: виникла пожежа, є руйнування, постраждалі фото 5
фото: Іван Федоров/Telegram

Нагадаємо, у ніч на 27 вересня російська терористична армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров повідомив, що окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше два удари. Зруйновано будівлю магазину, сталася пожежа. У мережі пишуть, що мова йде про супермаркет АТБ.

Як відомо, через атаку у Запоріжжі без світла залишилось майже 9 тис. абонентів. 

Також у ніч на 27 вересня російська окупаційна армія атакувала Вінничину безпілотниками. Про це повідомляє перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

За інформацією Заболотної, окупанти влучили безпілотниками у критичну інфраструктуру.

