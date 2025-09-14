Атака на Польщу: Навроцький відвідає Німеччину та Францію через російські дрони

Президент Польщі обговорить у Берліні та Парижі дрони, безпеку та репарації

Президент Польщі Кароль Навроцький 16 вересня відвідає Берлін та Париж, де проведе переговори з лідерами Німеччини та Франції. За словами глави Канцелярії президента Збігнєва Богуцького, ключовими темами стануть порушення повітряного простору Польщі російськими дронами, зміцнення безпеки в рамках НАТО, а також питання репарацій від Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Польське радіо.

Збігнєв Богуцький зазначив, що візит має «подвійну важливість» у контексті поточної геополітичної ситуації та недавнього інциденту з дронами. Переговори будуть присвячені:

Безпеці: обговорення російської загрози та співпраці в рамках НАТО;

Репараціям: порушення питання репарацій від Німеччини;

Торгівлі: обговорення торговельної угоди Меркосур.

У Берліні Кароль Навроцький зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Фрідріхом Мерцем, а в Парижі проведе переговори на найвищому рівні.

Нагадаємо, на тлі зростання напруги з Росією, особливо після нещодавнього вторгнення російських безпілотників, тисячі поляків добровільно йдуть на військові вишколи.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки готові захищати територію НАТО після того, як Польща збила російські дрони, що порушили її повітряний простір. Про це заявила виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші, повідомляє «Главком» із посиланням на Державний департамент США.

Дороті Ші підкреслила, що Вашингтон «захищатиме кожен дюйм території НАТО» та підтримує своїх союзників.

Як відомо, на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір країни було навмисним. Він наголосив, що це безпрецедентне порушення суверенітету, і що Варшава вперше скликала засідання, щоб привернути увагу до цієї ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Босацький чітко зазначив, що польська влада знає, що це не була помилка. Він повідомив, що польські військові разом із союзниками з Нідерландів, Німеччини та Італії діяли рішуче, знищивши безпілотники.

Нагадаємо, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.