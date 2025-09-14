Головна Світ Політика
search button user button menu button

Атака на Польщу: Навроцький відвідає Німеччину та Францію через російські дрони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Польщу: Навроцький відвідає Німеччину та Францію через російські дрони
У Берліні Кароль Навроцький зустрінеться з президентом Німеччини
фото: PAP

Президент Польщі обговорить у Берліні та Парижі дрони, безпеку та репарації

Президент Польщі Кароль Навроцький 16 вересня відвідає Берлін та Париж, де проведе переговори з лідерами Німеччини та Франції. За словами глави Канцелярії президента Збігнєва Богуцького, ключовими темами стануть порушення повітряного простору Польщі російськими дронами, зміцнення безпеки в рамках НАТО, а також питання репарацій від Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Польське радіо.

Збігнєв Богуцький зазначив, що візит має «подвійну важливість» у контексті поточної геополітичної ситуації та недавнього інциденту з дронами. Переговори будуть присвячені:

  • Безпеці: обговорення російської загрози та співпраці в рамках НАТО;
  • Репараціям: порушення питання репарацій від Німеччини;
  • Торгівлі: обговорення торговельної угоди Меркосур.

У Берліні Кароль Навроцький зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Фрідріхом Мерцем, а в Парижі проведе переговори на найвищому рівні.

Нагадаємо, на тлі зростання напруги з Росією, особливо після нещодавнього вторгнення російських безпілотників, тисячі поляків добровільно йдуть на військові вишколи. 

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки готові захищати територію НАТО після того, як Польща збила російські дрони, що порушили її повітряний простір. Про це заявила виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші, повідомляє «Главком» із посиланням на Державний департамент США.

Дороті Ші підкреслила, що Вашингтон «захищатиме кожен дюйм території НАТО» та підтримує своїх союзників.

Як відомо, на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір країни було навмисним. Він наголосив, що це безпрецедентне порушення суверенітету, і що Варшава вперше скликала засідання, щоб привернути увагу до цієї ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Босацький чітко зазначив, що польська влада знає, що це не була помилка. Він повідомив, що польські військові разом із союзниками з Нідерландів, Німеччини та Італії діяли рішуче, знищивши безпілотники. 

Нагадаємо, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

Читайте також:

Теги: Польща Кароль Навроцький Франція Німеччина росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 10 вересня Росія атакувала дронами і ракетами Україну і Польщу
Чому Путін провокує НАТО саме зараз?
12 вересня, 12:50
«Шахеди» над Польщею. Чому Росія атакує саме зараз?
«Шахеди» над Польщею. Чому Росія атакує саме зараз?
10 вересня, 08:49
За словами речника МЗС, Польща буде всіляко підтримувати затриманого в Білорусі співгромадянина
Польща закликала своїх громадян негайно покинути Білорусь
5 вересня, 22:03
Дональд Трамп висловив розчарування через свою нездатність швидко завершити бойові дії в Україні
Трамп закликав Європу припинити купувати російську нафту
4 вересня, 18:24
Китай готовий підтримувати тісні контакти на високому рівні з РФ
Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні: чи говорили про Україну
2 вересня, 09:45
Міхаліна Маніос та Давід Шостак
Польський політик залишив партію заради моделі-трансгендера
1 вересня, 02:56
Росія вдарила по американському заводу у Мукачеві
ISW назвав мету удару росіян по заводу Flex у Мукачеві
23 серпня, 07:02
Польща запроваджує нові правила для оренди житла
Зміни в оренді житла у Польщі: що чекає на українців з 2026 року
19 серпня, 10:54
ФСБ повідомила, що зірвала чергову спробу підірвати на Кримському мосту бомбу
ФСБ заявила, що нібито запобігла спробі підірвати Кримський міст
18 серпня, 08:37

Політика

Атака на Польщу: Навроцький відвідає Німеччину та Францію через російські дрони
Атака на Польщу: Навроцький відвідає Німеччину та Францію через російські дрони
Каллас розповіла, що станеться з Європою в разі поразки України
Каллас розповіла, що станеться з Європою в разі поразки України
Удари України по російських НПЗ не мають підтримки Заходу – Bloomberg
Удари України по російських НПЗ не мають підтримки Заходу – Bloomberg
Новий прем’єр Франції шукає варіанти, як врятувати бюджет без скорочення свят
Новий прем’єр Франції шукає варіанти, як врятувати бюджет без скорочення свят
Рубіо обговорить з Нетаньягу можливу анексію Західного берега
Рубіо обговорить з Нетаньягу можливу анексію Західного берега
Китай може зупинити війну в Україні – Келлог
Китай може зупинити війну в Україні – Келлог

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua