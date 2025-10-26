Окупанти обстріляли Запоріжжя: постраждала цивільна інфраструктура

Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, виникла пожежа у дитячо-юнацькій спортшколі

Увечері, 26 жовтня російські терористи завдали удару по Запорізькому району за допомогою безпілотників. Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає «Главком».

Як зазначив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, окупанти завдали щонайменше п'ять ударів безпілотниками по Запорізькому району.

фото: Запорізька ОВА

Внаслідок обстрілу без електропостачання залишилися понад 1700 абонентів.

«Енергетики розпочнуть відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація. Пошкоджені приватні будинки, спортивний заклад, господарські споруди. Попередньо, минулося без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

фото: ДСНС

Нагадаємо, уночі, 22 жовтня, ворог завдав ударів безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки травмовано девʼятьох людей, кількість постраждалих уточнюється.

Внаслідок обстрілу зафіксовано кілька пожеж: