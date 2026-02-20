Україна готується воювати ще три роки? Офіс президента вніс ясність

За словами журналіста The Wall Street Journa, минулого тижня Зеленський провів закриту зустріч у своєму кабінеті з найближчими радниками

Боян Панчевський, кореспондент The Wall Street Journal, із посиланням на власні джерела заявив, що президент України Володимир Зеленський доручив своїм радникам підготувати детальний план ведення війни на найближчі три роки. Про це він розповів у подкасті разом із німецьким журналістом Пауль Ронцгаймер, передає «Главком».

За словами журналіста, минулого тижня Зеленський провів закриту зустріч у своєму кабінеті з найближчими радниками (без участі міністрів), під час якої заявив, що переговори щодо врегулювання війни фактично зайшли в глухий кут, і країні слід готуватися до затяжного протистояння.

Ця зустріч нібито відбулася напередодні поїздки президента до Мюнхенська конференція з безпеки, де разом із командою обговорювали питання міжнародної підтримки України та подальші стратегічні кроки у відповідь на агресію Росії.

«Що викликає у мене найбільший скепсис щодо заяв про швидкий мир, – це зустріч у приватному кабінеті Зеленського. Там він повідомив, що переговори провалилися і що тепер їм потрібно розробити план ще на три роки війни», – сказав журналіст.

Реакція Офісу президента

Водночас Офіс президента повідомив журналістам, що заява Панчевського є «нісенітницею». «Не було ані такої розмови з радниками і негативу про переговори, ані такого завдання про «війну ще на три роки». Це просто тупий фейк», – зазначив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Литвин висловив переконання, що делегації зустрінуться ще в лютому, але це залежить не тільки від України. Сьогодні у президента буде нарада з переговорною групою.

Коментар Центру протидії дезінформації (ЦПД)

Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що «хочеш миру – завжди готуйся до війни».

«Нічого дивного в такому принципі життя немає, майбутнє існування України буде побудоване на такій стратегії. Ми нікуди від цього не дінемося в наступні десятиліття, якщо не довше. І за таким принципом живемо не тільки ми. Тому, щодо різних гучних заголовків у медіа також варто ставитися із розрахунку на цей принцип. Готовність держави до війни, до боротьби за виживання нації – це основа для миру. Інакше, миру не може бути з такими сусідами», – підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися 18 лютого. Консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп.

Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві сторони не дійшли спільної позиції щодо територіального питання.