Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна готується воювати ще три роки? Офіс президента вніс ясність

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна готується воювати ще три роки? Офіс президента вніс ясність
Журналіст Боян Панчевський заявив про таємну нараду Зеленського
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

За словами журналіста The Wall Street Journa, минулого тижня Зеленський провів закриту зустріч у своєму кабінеті з найближчими радниками

Боян Панчевський, кореспондент The Wall Street Journal, із посиланням на власні джерела заявив, що президент України Володимир Зеленський доручив своїм радникам підготувати детальний план ведення війни на найближчі три роки. Про це він розповів у подкасті разом із німецьким журналістом Пауль Ронцгаймер, передає «Главком».

За словами журналіста, минулого тижня Зеленський провів закриту зустріч у своєму кабінеті з найближчими радниками (без участі міністрів), під час якої заявив, що переговори щодо врегулювання війни фактично зайшли в глухий кут, і країні слід готуватися до затяжного протистояння.

Ця зустріч нібито відбулася напередодні поїздки президента до Мюнхенська конференція з безпеки, де разом із командою обговорювали питання міжнародної підтримки України та подальші стратегічні кроки у відповідь на агресію Росії.

«Що викликає у мене найбільший скепсис щодо заяв про швидкий мир, – це зустріч у приватному кабінеті Зеленського. Там він повідомив, що переговори провалилися і що тепер їм потрібно розробити план ще на три роки війни», – сказав журналіст.

Реакція Офісу президента

Водночас Офіс президента повідомив журналістам, що заява Панчевського є «нісенітницею». «Не було ані такої розмови з радниками і негативу про переговори, ані такого завдання про «війну ще на три роки». Це просто тупий фейк», – зазначив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Литвин висловив переконання, що делегації зустрінуться ще в лютому, але це залежить не тільки від України. Сьогодні у президента буде нарада з переговорною групою.

Коментар Центру протидії дезінформації (ЦПД)

Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що «хочеш миру – завжди готуйся до війни».

«Нічого дивного в такому принципі життя немає, майбутнє існування України буде побудоване на такій стратегії. Ми нікуди від цього не дінемося в наступні десятиліття, якщо не довше. І за таким принципом живемо не тільки ми. Тому, щодо різних гучних заголовків у медіа також варто ставитися із розрахунку на цей принцип. Готовність держави до війни, до боротьби за виживання нації – це основа для миру. Інакше, миру не може бути з такими сусідами», – підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися 18 лютого. Консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп.

Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу. 

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві сторони не дійшли спільної позиції щодо територіального питання.

Читайте також:

Теги: війна Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Людина не може довго жити в режимі повної невизначеності
Астрологія ідеального бізнесу під час війни
3 лютого, 16:13
Генштаб підтвердив ураження пункту управління БпЛА
Генштаб підтвердив ураження пункту управління БпЛА
16 лютого, 13:35
Марія Єфросиніна висловилася про сексуальне насильство, яке пережили українці під час російського вторгнення
Сексуальні злочини РФ. Єфросиніна вдягнула на німецький кінофестиваль промовисту сукню
17 лютого, 14:13
Олександр Злотник розповів, як в кінці 1943 року його матір та родина повернулися до Києва
Народний артист Злотник розказав, хто забрав в його родини двоповерховий будинок в центрі Києва
18 лютого, 10:46
Канада готується до гіпотетичної війни зі США
Канада вперше за століття змоделювала війну зі США
20 сiчня, 21:05
Генесек НАТО Марк Рютте головна проблема для НАТО зараз – війна в Україні
Генсек НАТО назвав ключову проблему для Альянсу
21 сiчня, 15:54
На місці події рятувальники розібрали близько 500 кг будівельних конструкцій
РФ атакувала Краматорський район: серед загиблих є п'ятирічна дитина (фото)
23 сiчня, 11:24
У березні 2022 року Володимир Муж став добровольцем Добровольчого українського корпус «Правий сектор»
На війні загинув командир відділення батальйону безпілотних систем. Згадаймо Володимира Мужа
16 лютого, 09:00
Джин Шахін, Шелдон Вайтгаус, Річард Блюменталь та Кріс Кунс були в Одесі
Сенатори США вперше з початку великої війни відвідали Одесу (фото)
Вчора, 06:35

Політика

Свириденко оголосила про запуск пілотного проєкту єЧек
Свириденко оголосила про запуск пілотного проєкту єЧек
Україна готується воювати ще три роки? Офіс президента вніс ясність
Україна готується воювати ще три роки? Офіс президента вніс ясність
10 тис. солдатів КНДР перебувають у РФ: Зеленський б'є на сполох
10 тис. солдатів КНДР перебувають у РФ: Зеленський б'є на сполох
Зеленський запросив прем’єр-міністерку Японії до України
Зеленський запросив прем’єр-міністерку Японії до України
Подружжя Зеленських вшанувало пам'ять Героїв Небесної Сотні (фото)
Подружжя Зеленських вшанувало пам'ять Героїв Небесної Сотні (фото)
Україна конфіскувала активи російського авіаційного заводу
Україна конфіскувала активи російського авіаційного заводу

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua