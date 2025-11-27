Аварія на найбільшій урановій шахті в Україні 11 листопада: виявлено тіло гірника Косюка

У гірника залишилася дружина і донька 11 років

Рятувальники виявили тіло другого гірника, який потрапив у пастку внаслідок аварії на шахті Інгульського держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 12 листопада. Після тривалих і складних робіт тіло деблокували та наразі підіймають на поверхню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича та Міненерго.

«Трагедія, що забрала життя двох працівників. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Дякуємо всім аварійно-рятувальним службам за роботу в екстремальних умовах», – йдеться у повідомленні.

Міністерство енергетики зауважило, що загинув Володимир Косюк, 1982 року народження. У нього залишилася дружина і донька 11 років. Тіло загиблого було знайдено 27 листопада у результаті тривалих аварійно-розшукових робіт. З’ясуванням обставин нещасного випадку займається комісія із спеціального розслідування, створена Державною службою з питань праці.

Нагадаємо, на шахті Інгульського держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» у вівторок, 11 листопада, сталася аварія. У підземному виробництві відпрацьованого блоку прорвалась гідрозакладна суміш та затопився горизонт. В аварійній дільниці перебували чотири працівники приватного підприємства «Світекс». Двоє з них самостійно вийшли із зони аварії, доля інших станом на 12 листопада була невідомою.