Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Аварія на найбільшій урановій шахті в Україні 11 листопада: виявлено тіло гірника Косюка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Аварія на найбільшій урановій шахті в Україні 11 листопада: виявлено тіло гірника Косюка
З’ясуванням обставин нещасного випадку займається комісія із спеціального розслідування, створена Державною службою з питань праці
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У гірника залишилася дружина і донька 11 років

Рятувальники виявили тіло другого гірника, який потрапив у пастку внаслідок аварії на шахті Інгульського держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 12 листопада. Після тривалих і складних робіт тіло деблокували та наразі підіймають на поверхню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича та Міненерго.

«Трагедія, що забрала життя двох працівників. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Дякуємо всім аварійно-рятувальним службам за роботу в екстремальних умовах», – йдеться у повідомленні.

Міністерство енергетики зауважило, що загинув Володимир Косюк, 1982 року народження. У нього залишилася дружина і донька 11 років. Тіло загиблого було знайдено 27 листопада у результаті тривалих аварійно-розшукових робіт. З’ясуванням обставин нещасного випадку займається комісія із спеціального розслідування, створена Державною службою з питань праці.

Нагадаємо, на шахті Інгульського держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» у вівторок, 11 листопада, сталася аварія. У підземному виробництві відпрацьованого блоку прорвалась гідрозакладна суміш та затопився горизонт. В аварійній дільниці перебували чотири працівники приватного підприємства «Світекс». Двоє з них самостійно вийшли із зони аварії, доля інших станом на 12 листопада була невідомою.

Теги: шахта Міненерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Кудрицький (на фото зліва) проходить підозрюваним у кримінальній справі ДБР
Тендер «Укренерго» виграла фірма психічно хворого? За що ДБР «доганяє» Кудрицького Бізнес і право
28 жовтня, 19:45
Унаслідок нічної російської атаки виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури в Одеській області
РФ вдарила по енергооб’єктах у трьох областях України
29 жовтня, 10:38
Гринчук: Попри плани ворога, Україна буде мати світло й тепло цієї зими
Росія масовано атакує енергетичну інфраструктуру України – Гринчук
8 листопада, 02:13
Депутат заявив, що подав в парламент про звільнення Галущенка та Гринчук «за системну корупцію та провал підготовки до захисту енергетики»
У Раді зареєстровано постанови про звільнення міністрів юстиції та енергетики
10 листопада, 17:45
Раніше президент України заявив, що очільниця Міненерго Світлана Гринчук не зможе залишатися на посаді через плівки НАБУ
Міністерка енергетики подала у відставку
12 листопада, 17:11
Міненерго роз’яснило ситуацію з експортом
Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
21 листопада, 14:40
Росія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури
Росія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури
25 листопада, 04:44
Некрасов працював першим заступником Гринчук
Кабмін призначив тимчасового міністра енергетики
19 листопада, 17:56
У трьох регіонах України 26 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
У трьох регіонах України 26 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
Вчора, 10:28

Події в Україні

Донеччина: врятовано собаку, яка місяць перебувала на п’ятому поверсі зруйнованого дому
Донеччина: врятовано собаку, яка місяць перебувала на п’ятому поверсі зруйнованого дому
Штучний інтелект у судах: Суддя Барсук пояснила, які виклики стоять перед Україною та світом
Штучний інтелект у судах: Суддя Барсук пояснила, які виклики стоять перед Україною та світом
Аварія на найбільшій урановій шахті в Україні 11 листопада: виявлено тіло гірника Косюка
Аварія на найбільшій урановій шахті в Україні 11 листопада: виявлено тіло гірника Косюка
У трьох областях 27 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
У трьох областях 27 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
У Тернополі померла 12-річна Адріана Унольт, яка постраждала від удару РФ
У Тернополі померла 12-річна Адріана Унольт, яка постраждала від удару РФ
У Кременчуці з атракціону під час руху випали двоє підлітків
У Кременчуці з атракціону під час руху випали двоє підлітків

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua