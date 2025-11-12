Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На найбільшій урановій шахті в Україні сталася аварія: доля двох гірників невідома

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На найбільшій урановій шахті в Україні сталася аварія: доля двох гірників невідома
В аварійній дільниці перебували чотири працівники приватного підприємства «Світекс»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи із залученням сил та засобів ДСНС

На шахті Інгульського держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» у вівторок, 11 листопада, сталася аварія. У підземному виробництві відпрацьованого блоку прорвалась гідрозакладна суміш та затопився горизонт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики.

Зазначається, що в аварійній дільниці перебували чотири працівники приватного підприємства «Світекс». Двоє з них самостійно вийшли із зони аварії, доля інших станом на 14:00 12 листопада залишається невідомою.

«Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи із залученням сил та засобів ДСНС та шахти Інгульська «СхідГЗК». Відповідно до трудового законодавства, для розслідування аварії буде створена відповідна комісія», – йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, через обстріл було знеструмлено вісім шахт ДТЕК. Під час атаки під землею перебувало 2 595 працівників.

До слова, у середу, 5 листопада, російська терористична армія атакувала вугільні підприємства у Донецькій області. Пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі.

Читайте також:

Теги: шахта Міненерго аварія Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Двоє пасажирів перебувають у критичному стані
У Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги: близько 100 постраждалих
13 жовтня, 16:05
Небо у Кривому Розі стало червоним внаслідок атаки ворога
Росія масовано атакувала Кривий Ріг безпілотниками
17 жовтня, 00:35
Кадри удару по шахті на Дніпропетровщині
«Тероризм РФ розширюється»: Свириденко про обстріл шахти на Дніпропетровщині 
20 жовтня, 05:46
Після завершення ремонту лінії 750 кВ «Дніпровська» триває ремонт лінії 330 кВ «Феросплавна»
Запорізька АЕС вийшла з найдовшого блекауту – Міненерго
23 жовтня, 11:04
Із таким викликом Львівводоканал ще не стикався. Персонал працює на межі можливостей – люди не сплять другу добу
Частина Львова – третій день без води, комунальники ліквідовують масштабну аварію
25 жовтня, 19:50
Унаслідок атаки частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки
Росія масовано атакувала Дніпропетровщину: поранено вісьмох людей
6 листопада, 08:03
Пошкоджений будинок у Дніпрі
РФ вдарила по Дніпру та області, є постраждалі, виникли пожежі: подробиці від ОВА
8 листопада, 02:41
Знищено склад готової продукції та сировини в Павлограді
На Дніпропетровщині окупанти знищили склад виробника Flint
3 листопада, 15:28
Пошкоджено ринок, церкву, магазини та автомобілі місцевих жителів
Окупанти вдарили КАБами по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені (фото)
4 листопада, 18:59

Події в Україні

Як будуть вимикати світло 13 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки
Як будуть вимикати світло 13 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки
На найбільшій урановій шахті в Україні сталася аварія: доля двох гірників невідома
На найбільшій урановій шахті в Україні сталася аварія: доля двох гірників невідома
РФ окупувала два населені пункти Запорізької області – DeepState
РФ окупувала два населені пункти Запорізької області – DeepState
Частина Сум залишилася без світла: причина
Частина Сум залишилася без світла: причина
Окупанти пошкодили склад логістичної компанії у Харкові
Окупанти пошкодили склад логістичної компанії у Харкові
РФ вдарила по Харкову: постраждали люди (оновлено)
РФ вдарила по Харкову: постраждали люди (оновлено)

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua