На найбільшій урановій шахті в Україні сталася аварія: доля двох гірників невідома

В аварійній дільниці перебували чотири працівники приватного підприємства «Світекс»

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи із залученням сил та засобів ДСНС

На шахті Інгульського держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» у вівторок, 11 листопада, сталася аварія. У підземному виробництві відпрацьованого блоку прорвалась гідрозакладна суміш та затопився горизонт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики.

Зазначається, що в аварійній дільниці перебували чотири працівники приватного підприємства «Світекс». Двоє з них самостійно вийшли із зони аварії, доля інших станом на 14:00 12 листопада залишається невідомою.

«Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи із залученням сил та засобів ДСНС та шахти Інгульська «СхідГЗК». Відповідно до трудового законодавства, для розслідування аварії буде створена відповідна комісія», – йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, через обстріл було знеструмлено вісім шахт ДТЕК. Під час атаки під землею перебувало 2 595 працівників.

До слова, у середу, 5 листопада, російська терористична армія атакувала вугільні підприємства у Донецькій області. Пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі.