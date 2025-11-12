Головна Країна Політика
Міністерка енергетики подала у відставку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Міністерка енергетики подала у відставку
Раніше президент України заявив, що очільниця Міненерго Світлана Гринчук не зможе залишатися на посаді через плівки НАБУ
фото: Facebook/Світлана Гринчук

Урядовиця наголосила, що у межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства

Міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис урядовиці.

«Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту Володимиру Зеленському, Кабінету міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста», – каже вона.

Міністерка енергетики подала у відставку фото 1

Коментуючи розслідування НАБУ, міністерка заявила, що у межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. «Таких фактів не може існувати в принципі. Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків – будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця», – додала Гринчук.

Нагадаємо, прокурор САП заявив, що міністерка енергетики Світлана Гринчук неодноразово могла проводити ночі у квартирі міністра юстиції Германа Галущенка. Згідно з протоколами візуального спостереження, Гринчук з 23 на 24 липня нібито ночувала у Галущенка. 28 липня вона знову користувалася його квартирою, а з 11 на 13 серпня провела ніч у нього.

До слова, очільниця Міністерства енергетики Світала Гринчук, яка раніше була заступницею Германа Галущенка, прокоментувала операцію «Мідас». Вона заявила про «нульову толерантність до корупції».

