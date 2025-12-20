Головна Країна Події в Україні
«Укрзалізниця» відновила важливий міжнародний маршрут, який не функціонував від 2022 року

Надія Карбунар
Пасажири продемонстрували надзвичайно високий інтерес до відновленого маршруту
фото: UkrzalInfo

Продаж квитків з Одеси вже відкрито на щоденній основі

Залізничне сполучення між півднем України та Молдовою відновлено. «Укрзалізниця» запустила потяг за маршрутом Одеса – Кишинів вперше від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на компанію.

Пасажири продемонстрували надзвичайно високий інтерес до відновленого маршруту. За даними перевізника, 60% квитків було продано лише за перші три години після відкриття продажу.

«Укрзалізниця» відновила важливий міжнародний маршрут, який не функціонував від 2022 року фото 1

Станом на зараз статистика заповненості рейсів на найближчі дати виглядає так:

  • 61% – на рейси з Одеси;
  • 93% – на рейси з Києва (на цей напрямок попит традиційно залишається піковим).

В «Укрзалізниці» зазначили, що продаж квитків із Одеси вже відкрито на щоденній основі. Це дозволить розвантажити автобусні маршрути та спростити перетин кордону для мешканців регіону.

Нагадаємо, що через ворожі удари по мосту поблизу селища Маяки на стратегічній трасі Одеса-Рені запроваджено обмеження для руху транспорту. Проте, за словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, проїзд повністю не перекритий. Під час брифінгу 19 грудня посадовець повідомив, що за останній тиждень регіон атакували близько 500 разів, використовуючи дрони та ракети різних типів.

Як повідомлялося, 18 грудня було тимчасово перекрито рух транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені у межах населеного пункту Маяки. Унаслідок авіаційної атаки РФ на Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений.

