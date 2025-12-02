Головна Гроші Економіка
Мінекономіки рекомендувало «Укрзалізниці» утриматися від підвищення тарифів на вантажі

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Мінекономіки рекомендувало «Укрзалізниці» утриматися від підвищення тарифів на вантажі
«Укрзалізниця» планує підвищити на 40% вантажні тарифи на перевезення у 2026 році
фото: glavcom.ua

«Укрзалізниця» має оновити тарифний збірник, і тільки потім говорити про підвищення тарифів для вантажних перевезень – Міністерство економіки

Перш ніж ініціювати підвищення тарифів на вантажі, «Укрзалізниця» має оновити свій тарифний збірник, який не змінювався з 2009 року. І підходити до цієї теми слід виважено і прискіпливо, з урахуванням специфіки галузей. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболев. 

«Останнього підвищення вантажних тарифів – на 70 % у 22 році – Міністерство економіки не підтримувало. Збірник тарифів, який визначає вартість перевезення за класифікацією вантажів, не переглядали з 2009 року. Мені здається, ситуація зараз настільки відрізняється від 2009 року, що просто загально підвищити ціну перевезень дивно. Це не відповідає реальності. У нас є факт, коли через тарифи «Укрзалізниці» частина вантажу йде із залізниці на дороги. І міністр інфраструктури мав би сказати, як їм легше: підтримувати дороги чи дотувати залізницю», – зауважив Соболев.

На думку міністра економіки, здорожчання перевезень може негативно плинути на деякі галузі, наприклад, гірничо-металургійний комплекс, аж до зупинки окремих підприємств, які сьогодні й так страждають через відсутність електроенергії і вищу її ціну, ніж у європейських конкурентів. А збільшення витрат на логістику стає додатковим тягарем, причому для деяких галузей цей тягар – через чинну систему тарифікації – чи не удвічі більший, ніж для інших, акцентує Соболев.

«Просто загальне підвищення тарифів, на нашу думку, може не призвести до бажаного ефекту. Якась частина вантажу зникне через зупинку підприємств. Частина перейде на дороги, відповідно тут залізниця теж недоотримає... А ми хочемо, щоб вантаж лишився й «Укрзалізниця» отримувала додаткові кошти, які будуть покривати собівартість виробництва. Якщо внаслідок підвищення тарифів вантажі сходять із залізниці, вочевидь, у цьому немає сенсу, так?» – підкреслив міністр.

Раніше президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що аграрні виробники недоплачують за свої нерентабельні повагонні перевезення з малодіяльних станцій Укрзалізниці, і фактично змушують «Укрзалізницю» нести багатомільярдні збитки. А фінансуються ці збитки за рахунок завищеного тарифу для металургів. Проблема у тому, що збитки «Укрзалізниці» від утримання малодіяльної та надлишкової інфраструктури сягають 16 мільярдів гривень на рік, а основний споживач послуг малодіяльної інфраструктури – аграрії, в той час як металурги та рударі не користуються цією інфраструктурою.

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
