Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Загроза зупинки підприємств. Асоціація феросплавників звернулася до НКРЕКП

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Загроза зупинки підприємств. Асоціація феросплавників звернулася до НКРЕКП
фото: depositphotos.com

Підвищення тарифу «Укренерго» загрожує роботі електрометалургійних підприємств – УкрФА

Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) звернулася до голови НКРЕКП із закликом зберегти чинний тариф на передачу електроенергії на рівні 2025 року – 686,23 грн/МВт·год. Адже підвищення тарифу, на якому наполягає «Укренерго», призведе до зупинки роботи окремих електрометалургійних підприємств. Про це йдеться в офіційному листі Асоціації.

Як заявили в УкрФА, ріст тарифу на передачу на 15% суттєво погіршить ситуацію у феросплавній та електрометалургійній галузях.

«Електроенергія становить основну частину собівартості нашої продукції. Підвищення тарифів призведе до зростання витрат, зниження конкурентоспроможності, вимушених зупинок агрегатів і скорочення зайнятості», – йдеться у зверненні.

В УкрФА також звернули увагу на вади у проєкті тарифу. Зокрема, він містить зростання фінансових витрат на 63%, до 7,2 млрд грн, без жодних економічних підстав, та підвищення витрат на компенсацію технологічних втрат – попри те, що обсяги переданої електроенергії скоротяться на 4%.

«Різке зростання тарифів може спровокувати скорочення споживання електроенергії підприємствами – що, своєю чергою, призведе до подальших переглядів тарифів у бік збільшення, утворивши таким чином «негативну спіраль витрат», – зауважили в Асоціації.

Асоціація закликала зберегти діючий рівень тарифів і провести оптимізацію структури витрат «Укренерго» без додаткового навантаження на виробничий сектор.

Раніше в ОП «Укрметалургпром» також заявили, що підвищення тарифу на передачу електроенергії поглибить кризу в металургійній галузі та створить ризики зупинки виробництв і масових скорочень персоналу.

Читайте також:

Теги: НКРЕКП електроенергія Укренерго тарифи енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейська Бізнес Асоціація закликає Раду ухвалити пільги для імпорту енергообладнання зокрема для ВЕС
Європейська Бізнес Асоціація закликає Раду ухвалити пільги для імпорту енергообладнання зокрема для ВЕС
15 листопада, 18:48
«Укренерго» запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській та Полтавській областях
В Україні діють аварійні відключення: «Укренерго» пояснило причину
11 листопада, 13:16
Експертка наголосила, що тариф «Укренерго» має передбачати повне покриття витрат «Гарпоку» на оплату електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел
Без вирішення проблеми боргів інвестори не вкладатимуться у відновлювальну енергетику – експерт
3 листопада, 16:57
Покращення роботи енергосистеми можливе за умови зменшення російських обстрілів по енергетичній інфраструктурі України
Чи можна прогнозувати відключення світла на тиждень? Енергетик дав відповідь
3 листопада, 15:08
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження
Атака на енергетику: у трьох областях значні знеструмлення
14 листопада, 11:35
Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури у справі ексглави «Укренерго»
Суд обрав запобіжний захід ексочільнику «Укренерго» Кудрицькому
29 жовтня, 18:51
За словами глави «Укренерго», імпортний потенціал не використовується повністю через пошкодження внутрішніх мереж
Україна збільшить імпорт електроенергії
28 жовтня, 16:03
Пільга доступна всім споживачам незалежно від того, чи мають вони власні сонячні панелі
Одна з країн світу безкоштовно роздає своєму населенню електроенергію. Як це сталося?
17 листопада, 17:15
«Укренерго» працює над збільшенням максимальної потужності імпорту електроенергії в Україну
Україна домовилася про збільшення імпорту електроенергії з ЄС
11 листопада, 17:14

Економіка

Загроза зупинки підприємств. Асоціація феросплавників звернулася до НКРЕКП
Загроза зупинки підприємств. Асоціація феросплавників звернулася до НКРЕКП
ДТЕК увійшов в рейтинг найкращих роботодавців 2025 року
ДТЕК увійшов в рейтинг найкращих роботодавців 2025 року
Уряд збільшив фінансування енергомодернізації житла
Уряд збільшив фінансування енергомодернізації житла
Благодійник Денис Парамонов придбає для Інституту серця сучасний УЗД-апарат
Благодійник Денис Парамонов придбає для Інституту серця сучасний УЗД-апарат
«Батьківщина» ініціює відставку уряду та створення коаліційного уряду єдності
«Батьківщина» ініціює відставку уряду та створення коаліційного уряду єдності
ДТЕК Ахметова збільшує поставки LNG з США в Україну та Східну Європу
ДТЕК Ахметова збільшує поставки LNG з США в Україну та Східну Європу

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua