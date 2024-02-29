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Авіація ЗСУ розгромила особливий склад противника та знищила три літаки РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Авіація ЗСУ розгромила особливий склад противника та знищила три літаки РФ
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, трьох реактивних системах залпового вогню БМ-21 «Град» росіян
фото: Генштаб

Нашими захисниками відбито 22 атаки ворога на Авдіївському напрямку 

Триває 736 доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулося 73 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом ворог завдав два ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бологівка, Митрофанівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Гірськ, Карповичі Чернігівської області; Нова Гута, Середина-Буда, Дружба, Фотовиж, Ворожба Сумської області; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка і Табаївка Харківської області, де ворог намагався вибити наші війська із займаних позицій. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Надія Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито дві атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Віролюбівка та Миколаївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Очеретине, Новобахмутівка, Соловйове, Семенівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Очеретине, Вовче, Бердичі, Степове, Орлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Новодарівка Запорізької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Максимільянівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Благодатне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Силами оборони відбито атаку противника в районі Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Левадне, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Юрківка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове Запорізької  області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса», на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено чотири спроби штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. Серед них місто Херсон та Михайлівка, Берислав, Понятівка, Інгулець Херсонської області.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу противника.

Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, трьох реактивних системах залпового вогню БМ-21 «Град», одному складу боєприпасів, одному засобу радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій повідомив, що інформація про окупацію села Бердичі Донецької області, яке під Авдіївкою, не відповідає дійсності. Подібні чутки є фейковими. 

Теги: ЗСУ війна

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