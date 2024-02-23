Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС до другої річниці вторгнення РФ в Україну

Щоб оприлюднити спільну заяву від імені ЄС, усі 27 держав-членів мали підтвердити свою згоду

Угорщина через незгоду з певними формулюваннями заблокувала ухвалення спільної заяви ЄС до другої річниці повномасштабної війни. Про це пише Politico.

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Щоб оприлюднити заяву від імені ЄС, усі 27 держав-членів мали підтвердити свою згоду. Спільну заяву заблокувала Угорщина, конкретно не пояснивши, чому.

Джерело видання додало, що також одна з нейтральних країн ЄС має сумніви щодо формулювань, які використовуються в оборонній сфері, зокрема, щодо ракет, а також критично ставиться до того, що інституції ЄС в основному мовчать щодо Близького Сходу.

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Заява була підготовлена офісом президента Європейської Ради Шарля Мішеля, який у п'ятницю вдень розіслав країнам-членам електронного листа, у якому йшлося про те, що «за відсутності консенсусу» серед лідерів ЄС, заява буде надіслана від імені Мішеля, президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і голови Європарламенту Роберти Метсоли. Ця версія заяви була опублікована в п'ятницю вдень.

У своїй заяві три президенти обіцяють, що ЄС «продовжить свою сильну і непохитну політичну, військову, фінансову, економічну, дипломатичну і гуманітарну підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе, захистити свій народ, свої міста і свою критичну інфраструктуру, відновити свою територіальну цілісність, повернути тисячі депортованих дітей і покласти край війні».

Нагадаємо, 23 лютого, Європейський союз ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.

Росія у відповідь на новий пакет санкцій Євросоюзу оголосила власні заходи, які передбачають розширення списку осіб, яким заборонено в’їзд на територію країни-агресорки.