Автономні дрони без пілота вперше знищили окупантів в Україні – New Scientist

Оператори не бачили відеопотоку і не могли втручатися в дії машин

Олександр Кохановський: десять безпілотників «Термінатор» знищили кількох солдатів і вантажівку поблизу Бахмута без жодного зв'язку з оператором

На фронті вперше застосували автономні дрони під керуванням штучного інтелекту, які діяли повністю без участі людини – від виявлення цілі до удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New Scientist.

Тест біля Бахмута: що сталося

Випробування відбулося два роки тому поблизу Бахмута та Часового Яру в ході українського контрнаступу. Про нього розповів засновник компанії Aero Center Олександр Кохановський на прес-заході, організованому українським посольством. За його словами, десять квадрокоптерів із вбудованим ШІ отримали завдання обшукати визначену ділянку фронту в режимі «Термінатор» – знищувати все, що потрапляє в поле зору систем розпізнавання.

Безпілотники долали від трьох до п'яти кілометрів приблизно за десять хвилин, після чого повністю переходили на автономне управління. Оператори не бачили відеопотоку і не могли втручатися в дії машин. Після завершення тесту в район вислали пілотовані дрони для перевірки результатів.

«Ми просто запускаємо його – і знаємо, що все буде мертве. Усе, що буде знайдено в цьому конкретному районі, буде знищено», – зазначив Кохановський. Перевірка підтвердила загибель кількох солдатів і знищення однієї вантажівки. Відеозапису атаки немає, однак висновок зробили на підставі обстеження місця події пілотованими безпілотниками.

Правила залишаються, але вже обговорюються

Кохановський підкреслив, що масштабного застосування цієї технології не було – через заборону Міністерства оборони України на повну автономність фінальної стадії ураження цілі. За словами учасників тієї ж прес-конференції, чинна позиція уряду вимагає участі людини на етапі ідентифікації та підтвердження цілі, хоча штучний інтелект широко залучається до всіх попередніх етапів.

Водночас Кохановський повідомив, що влада усвідомлює зростання можливостей ШІ і веде переговори з оборонними компаніями щодо можливого пом'якшення цих обмежень. Майор Данило Положухно з 21-го окремого полку безпілотних систем 3-го армійського корпусу, який не був причетний до тесту, запевнив New Scientist, що його підрозділ завжди тримає оператора в контурі управління.

«Ми не використовуємо повністю автономні системи дронів, які самостійно вибирають і вражають цілі без участі оператора. Україна дотримується міжнародного гуманітарного права і виявляє велику обережність у прийнятті рішень, щоб не допустити жертв серед цивільного населення», – наголосив офіцер.

Міжнародний контекст

Офіційної міжнародної заборони на повністю автономні летальні системи досі немає. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш неодноразово закликав до її запровадження, заявляючи, що «у нашому світі немає місця для летальних автономних систем озброєння». ООН попереджає: такі системи можуть порушувати норми міжнародного гуманітарного права, усуваючи людське судження з процесу прийняття рішень щодо застосування сили.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році доповідь ООН припустила можливе автономне застосування турецького квадрокоптера Kargu-2 у Лівії, проте жодного підтвердженого факту загибелі людей тоді зафіксовано не було. Заява Кохановського – перше публічне визнання реального бойового застосування з підтвердженими жертвами. Британський дослідник Ентоні Кінг з Університету Екзетера зауважує, що попри технічну можливість повної автономії, людський контроль зберігає перевагу – він не лише відповідає етичним нормам, а й залишається ефективнішим на нинішньому етапі війни.

До слова, Bloomberg нещодавно повідомив, що українські дрони зі штучним інтелектом отримали нові можливості автономного наведення і стійкість до радіоелектронних перешкод, що дозволяє уражати командні пункти та склади на відстані до 150 км за лінією фронту. Нагадаємо, глава Мінцифри Михайло Федоров раніше заявляв, що повна автономність дронів є наступним кроком розвитку війни, однак потребує років розробок та інвестицій.