Українські дрони навчилися самі знаходити та знищувати цілі – NYT

Український перехоплювач навчили воювати майже без участі людини

Нове покоління перехоплювачів уже має десятки підтверджених уражень російських «шахедів»

Українська компанія SkyFall розробила нове покоління дронів-перехоплювачів P1-SUN Long, які використовують технології штучного інтелекту для пошуку, супроводу та знищення повітряних цілей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Можливості системи автоматичного перехоплення

За даними видання, система штучного інтелекту була навчена на більш ніж 10 тис. відеозаписів реальних бойових перехоплень. Завдяки цьому дрон здатний самостійно виявляти повітряні цілі на відстані до 800 метрів.

Після підтвердження оператором система автоматично захоплює ціль, супроводжує її та виконує перехоплення без необхідності постійного ручного керування.

Як зазначає The New York Times, дрони P1-SUN Long уже продемонстрували ефективність у бойових умовах. На їхньому рахунку є десятки підтверджених уражень російських ударних безпілотників типу Shahed, які Росія регулярно використовує для атак на українські міста та об'єкти інфраструктури.

Автоматизація протиповітряної оборони

У матеріалі наголошується, що ця модифікація стала важливим кроком у створенні повністю інтегрованої системи протидії повітряним загрозам. Розробники прагнуть максимально автоматизувати процес пошуку та знищення цілей, залишаючи за оператором функції контролю та ухвалення остаточного рішення про атаку.

За оцінками компанії, один оператор у перспективі зможе одночасно контролювати виконання десятків бойових завдань, що значно підвищить ефективність протиповітряної оборони.

Розвиток дронів із технологіями штучного інтелекту

Окрім перехоплювачів P1-SUN Long, американське видання також продемонструвало роботу FPV-дронів SHRIKE. Вони оснащені системами наведення на базі штучного інтелекту та використовуються для ураження наземних цілей.

Журналісти зазначають, що використання технологій штучного інтелекту поступово стає одним із ключових напрямків розвитку сучасних безпілотних систем. Українські виробники активно впроваджують такі рішення через необхідність протидіяти масованим атакам російських дронів та компенсувати нестачу традиційних засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомляло, що українські виробники безпілотників отримали запити від США та країн Близького Сходу на постачання дронів-перехоплювачів. За даними агентства, інтерес до українських технологій зріс на тлі загострення ситуації навколо Ірану та пошуку дешевших альтернатив традиційним системам протиповітряної оборони для боротьби з ударними безпілотниками.