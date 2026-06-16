Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Українські дрони навчилися самі знаходити та знищувати цілі – NYT

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Українські дрони навчилися самі знаходити та знищувати цілі – NYT
Український перехоплювач навчили воювати майже без участі людини
фото: Reuters

Нове покоління перехоплювачів уже має десятки підтверджених уражень російських «шахедів»

Українська компанія SkyFall розробила нове покоління дронів-перехоплювачів P1-SUN Long, які використовують технології штучного інтелекту для пошуку, супроводу та знищення повітряних цілей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Можливості системи автоматичного перехоплення

За даними видання, система штучного інтелекту була навчена на більш ніж 10 тис. відеозаписів реальних бойових перехоплень. Завдяки цьому дрон здатний самостійно виявляти повітряні цілі на відстані до 800 метрів.

Після підтвердження оператором система автоматично захоплює ціль, супроводжує її та виконує перехоплення без необхідності постійного ручного керування.

Як зазначає The New York Times, дрони P1-SUN Long уже продемонстрували ефективність у бойових умовах. На їхньому рахунку є десятки підтверджених уражень російських ударних безпілотників типу Shahed, які Росія регулярно використовує для атак на українські міста та об'єкти інфраструктури.

Автоматизація протиповітряної оборони

У матеріалі наголошується, що ця модифікація стала важливим кроком у створенні повністю інтегрованої системи протидії повітряним загрозам. Розробники прагнуть максимально автоматизувати процес пошуку та знищення цілей, залишаючи за оператором функції контролю та ухвалення остаточного рішення про атаку.

За оцінками компанії, один оператор у перспективі зможе одночасно контролювати виконання десятків бойових завдань, що значно підвищить ефективність протиповітряної оборони.

Розвиток дронів із технологіями штучного інтелекту

Окрім перехоплювачів P1-SUN Long, американське видання також продемонструвало роботу FPV-дронів SHRIKE. Вони оснащені системами наведення на базі штучного інтелекту та використовуються для ураження наземних цілей.

Журналісти зазначають, що використання технологій штучного інтелекту поступово стає одним із ключових напрямків розвитку сучасних безпілотних систем. Українські виробники активно впроваджують такі рішення через необхідність протидіяти масованим атакам російських дронів та компенсувати нестачу традиційних засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомляло, що українські виробники безпілотників отримали запити від США та країн Близького Сходу на постачання дронів-перехоплювачів. За даними агентства, інтерес до українських технологій зріс на тлі загострення ситуації навколо Ірану та пошуку дешевших альтернатив традиційним системам протиповітряної оборони для боротьби з ударними безпілотниками.

Теги: дрон штучний інтелект Україна технології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
11 червня, 17:58
Лавров поскаржився на лист Зеленського до Путіна
Лист Зеленського Путіну. Москва дуже образилася на неввічливість
8 червня, 14:31
Літак Зеленського вже приземлився у Лондоні
Зеленський прибув до Лондона на зустріч із лідерами Європи
7 червня, 18:29
Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг представляє графічний процесор
Nvidia випустила чіп для використання штучного інтелекту в персональних комп'ютерах
2 червня, 19:01
Україна застосувала нові пакети санкцій у межах синхронізації з Євросоюзом
Зеленський увів у дію пакет санкції проти посібників РФ в авіації, ВПК та пропаганді
30 травня, 12:47
Кремль продовжує лякати дипломатів і чому ЄС побачив у цьому слабкість
Ядерний шантаж і удари по Києву: чому США та ЄС реагують по-різному
28 травня, 10:01
Українська розробка Lima вже захищає цивільну інфраструктуру від атак РФ
Україна знайшла дешевий спосіб збивати російські ракети без Patriot
25 травня, 11:28
ЄС відмовив Лукашенку у праві говорити про мир в Україні
«Довіри більше немає». ЄС поставив Лукашенка на місце після заяв про мирні переговори
22 травня, 16:59
Генсек НАТО відреагував на ядерні навчання Путіна та Лукашенка
НАТО наважилося на відчайдушний крок? Генсек зробив жорстке попередження Росії
20 травня, 17:11

HiTech

Українські дрони навчилися самі знаходити та знищувати цілі – NYT
Українські дрони навчилися самі знаходити та знищувати цілі – NYT
У Бразилії померла жінка, її родина звинувачує штучний інтелект
У Бразилії померла жінка, її родина звинувачує штучний інтелект
Китай запустив у космос вісім супутників спостереження за Землею (фото)
Китай запустив у космос вісім супутників спостереження за Землею (фото)
Україна та ЄС домовилися про об'єднання державних цифрових систем
Україна та ЄС домовилися про об'єднання державних цифрових систем
Штучний інтелект залишив тисячі людей без роботи
Штучний інтелект залишив тисячі людей без роботи
Енергетичні апетити ШІ у 2026 році підскочили майже на третину
Енергетичні апетити ШІ у 2026 році підскочили майже на третину

Новини

Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Сьогодні, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Сьогодні, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Сьогодні, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua