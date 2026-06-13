Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Bloomberg: Дрони зі штучним інтелектом дали Україні нову перевагу на полі бою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg: Дрони зі штучним інтелектом дали Україні нову перевагу на полі бою
Удари українських безпілотників обмежили можливості Росії просуватися вперед
фото: Михайло Федоров/Telegram

Українські військові модернізують ударні безпілотники середньої дальності, щоб вони стали стійкішими до радіоелектронних перешкод та мали можливості автономного наведення

Українське командування сфокусувалося на модернізації ударних безпілотників середньої дальності. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами українських посадовців та російського фахівця у цій галузі, найновіші моделі БпЛА отримали автономні можливості наведення та вищу стійкість до радіоелектронних перешкод, що дозволяє їм ефективно уражати командні пункти, склади боєприпасів та палива на відстані до 150 км за лінією фронту.

Аналіз даних Міністерства оборони України, проведений Bloomberg, свідчит про значні результати цієї стратегії. У травні кількість ударів по російських автоцистернах зросла на 40% порівняно з попереднім місяцем, а показник знищених пускових установок ППО збільшився більш ніж удвічі. Міністр оборони Михайло Федоров охарактеризував ці процеси у соціальних мережах як запровадження «логістичного локдауну» для російської армії.

Удари безпілотників суттєво підірвали логістику окупаційних сил, що призвело до гострого дефіциту пального на території раніше анексованого Криму. Призначений Кремлем губернатор півострова Сергій Аксьонов підтвердив у Telegram зростаючу нестачу палива. Головними чинниками логістичної кризи в регіоні стали блокування автомагістралі та руйнування інфраструктури. Єдина траса, яка сполучає Крим із Росією через окуповані південні регіони, опинилася під постійним вогневим контролем, а українська військова розвідка опублікувала відеоматеріали бомбардувань військових вантажівок на цій дорозі.

Керівник окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив про введення тимчасових обмежень для руху вантажівок цією автомагістраллю, а українські дрони додатково уразили ще чотири мості на окупованих територіях, які забезпечували сполучення з півостровом. Навіть прокремлівський військовий блог Rybar визнав, що атаки, які руйнують цивільні АЗС, безпосередньо впливають на спроможність забезпечувати паливом військові сили на південних напрямках фронту.

Протягом останніх двох років ситуація на лінії фронту залишалася статичною через масове використання Росією безпілотників, керованих через оптоволоконні кабелі. Хоча такий фізичний зв'язок захищав російські БпЛА від радіоелектронних перешкод і дозволяв окупантам просуватися, дальність їхнього ефективного використання з корисним навантаженням обмежена 15 км при максимальному польоті до 30 км. Нові українські дрони працюють на значно більшій відстані.

Президент Володимир Зеленський визначив розвиток цього напрямку як пріоритет і у квітні повідомив, що замовлення безпілотників середньої дальності на цей рік зросло вп'ятеро порівняно з 2025 роком.

Ключовими причинами успіху українських ударів стали впровадження єдиного програмного забезпечення, стабільний зв'язок та слабкість російської ППО. За даними Джорджа Барроса з Інституту вивчення війни, обов'язкове впровадження з серпня 2025 року єдиного софту для управління боями в усіх підрозділах Міноборони суттєво покращило оперативне планування командирів, розширило зону ураження та ускладнило логістику вглиб російських позицій.

Українські безпілотники також мають перевагу завдяки підключенню до мережі Starlink від Space-X, тоді як російські БпЛА стикаються з проблемами через відсутність постійного мобільного інтернету. Російські служби безпеки часто відключають мобільний зв'язок та інтернет, через що наявні мобільні підрозділи ППО працюють некоректно. Знищення комплексів протиповітряної оборони дозволило українським силам створити прогалини для безперешкодного ураження російського транспорту з постачанням.

Успішні дії українських безпілотників змусили відступити навіть елітні російські підрозділи БпЛА «Рубікон», які раніше активно використовували волоконно-оптичні дрони. Українські оператори дедалі частіше завдають ударів по базах та штабах «Рубікона» за допомогою дронів середньої дальності типу «Дартс», «Хорнетс» та FP-2. Резервіст Повітряних сил України Анатолій Храпчинський (Fly Group Ukraine) та український командир із Краматорська підтвердили, що через успішні атаки по штабах ці передові частини РФ змушені відходити далі від лінії фронту, що звільнило простір для дій ЗСУ в їхніх секторах.

Попри те, що Володимир Зеленський заявив про значне зміцнення позицій України на передовій, експерти закликають уникати передчасної ейфорії. Науковий співробітник Національного інституту досліджень безпеки Микола Бєлєсков зазначив, що очікування прориву слід стримати, доки не зміняться контури фронту. Росія вже намагається адаптуватися, розпорошуючи логістику, встановлюючи захисні сітки, перерозподіляючи ППО та розгортая додаткову артилерію для захисту кримської траси. Крім того, за даними антикремлівських джерел, нові російські дрони середньої дальності спромоглися подвоїти свій радіус дії до 70 км, що все ще менше за українські показники, але демонструє спроможність ворога до адаптації.

Нагадаємо, Україна прагне найближчим часом повністю ізолювати тимчасово окупований Крим, взявши під повний вогневий контроль ключову для логістики російської армії автомагістраль «Новоросія». Про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

За словами командувача, завдяки інтенсивним операціям українських дронів автомобільний трафік на цій магістралі, яка є головним маршрутом постачання окупаційних військ через південь України до Криму, за останній місяць уже скоротився більш ніж на дві третини.

Зауважимо, магістраль Р-280, яку російські війська називають маршрутом «Новоросія», перетворилася для окупантів на справжню «дорогу смерті». Ця найважливіша логістична артерія, що пролягає через окуповані території узбережжя Азовського моря і з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем, Мелітополем та Кримом. 

Теги: росія війна Україна безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи в Маріуполі та Донецьку, атака БпЛА на Росію: головне за ніч 22 травня
Вибухи в Маріуполі та Донецьку, атака БпЛА на Росію: головне за ніч 22 травня
22 травня, 05:40
Путін планує новий наступ після Донбасу
Наступні Київ та Одеса? Путін підготував нові територіальні вимоги
13 травня, 10:38
Росія тестує власну альтернативу Starlink для фронту
Російська армія наблизилася до створення власного Starlink
14 травня, 14:35
Командувач СБС зробив нову заяву про систему ППО Москви
Понад 700 ракет за залп. Командувач Сил безпілотних систем висловився про ППО Москви
18 травня, 21:10
Через російську агресію одна людина загинула
На Херсонщині окупанти вбили людину, є 20 поранених
23 травня, 09:33
У Волгограді уражено НПЗ
Десята атака за два роки. Чим важливий нафтопереробний завод у Волгограді
29 травня, 07:59
Рубіо заговорив про скасування важливих винятків для російської нафти
Держсекретар США анонсував посилення санкційного тиску на нафтову галузь РФ
2 червня, 20:46
Аналітики назвали головну ціль літнього наступу РФ на Донеччині
Аналітики назвали головну ціль літнього наступу РФ на Донеччині
11 червня, 08:58
Крикунов: Вони кричали, що спорт поза політикою, а у них спорт попереду політики
«Знущаються». Екстренер збірної РФ з хокею прокоментував відсторонення Росії від Чемпіонату світу
8 червня, 21:57

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 13 червня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 13 червня 2026
Bloomberg: Дрони зі штучним інтелектом дали Україні нову перевагу на полі бою
Bloomberg: Дрони зі штучним інтелектом дали Україні нову перевагу на полі бою
Безпілотники атакували окуповані Алчевськ та Мелітополь
Безпілотники атакували окуповані Алчевськ та Мелітополь
Лінія фронту станом на 12 червня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 12 червня 2026. Зведення Генштабу
Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: є загиблий і поранений
Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: є загиблий і поранений

Новини

В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
Вчора, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
Вчора, 18:13
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
Вчора, 17:13
«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці
Вчора, 17:09
Українська армія тримає під вогневим контролем логістичні маршрути ворога в Донецьку (відео)
Вчора, 15:16

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua