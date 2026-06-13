Bloomberg: Дрони зі штучним інтелектом дали Україні нову перевагу на полі бою

Українські військові модернізують ударні безпілотники середньої дальності, щоб вони стали стійкішими до радіоелектронних перешкод та мали можливості автономного наведення

Українське командування сфокусувалося на модернізації ударних безпілотників середньої дальності. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами українських посадовців та російського фахівця у цій галузі, найновіші моделі БпЛА отримали автономні можливості наведення та вищу стійкість до радіоелектронних перешкод, що дозволяє їм ефективно уражати командні пункти, склади боєприпасів та палива на відстані до 150 км за лінією фронту.

Аналіз даних Міністерства оборони України, проведений Bloomberg, свідчит про значні результати цієї стратегії. У травні кількість ударів по російських автоцистернах зросла на 40% порівняно з попереднім місяцем, а показник знищених пускових установок ППО збільшився більш ніж удвічі. Міністр оборони Михайло Федоров охарактеризував ці процеси у соціальних мережах як запровадження «логістичного локдауну» для російської армії.

Удари безпілотників суттєво підірвали логістику окупаційних сил, що призвело до гострого дефіциту пального на території раніше анексованого Криму. Призначений Кремлем губернатор півострова Сергій Аксьонов підтвердив у Telegram зростаючу нестачу палива. Головними чинниками логістичної кризи в регіоні стали блокування автомагістралі та руйнування інфраструктури. Єдина траса, яка сполучає Крим із Росією через окуповані південні регіони, опинилася під постійним вогневим контролем, а українська військова розвідка опублікувала відеоматеріали бомбардувань військових вантажівок на цій дорозі.

Керівник окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив про введення тимчасових обмежень для руху вантажівок цією автомагістраллю, а українські дрони додатково уразили ще чотири мості на окупованих територіях, які забезпечували сполучення з півостровом. Навіть прокремлівський військовий блог Rybar визнав, що атаки, які руйнують цивільні АЗС, безпосередньо впливають на спроможність забезпечувати паливом військові сили на південних напрямках фронту.

Протягом останніх двох років ситуація на лінії фронту залишалася статичною через масове використання Росією безпілотників, керованих через оптоволоконні кабелі. Хоча такий фізичний зв'язок захищав російські БпЛА від радіоелектронних перешкод і дозволяв окупантам просуватися, дальність їхнього ефективного використання з корисним навантаженням обмежена 15 км при максимальному польоті до 30 км. Нові українські дрони працюють на значно більшій відстані.

Президент Володимир Зеленський визначив розвиток цього напрямку як пріоритет і у квітні повідомив, що замовлення безпілотників середньої дальності на цей рік зросло вп'ятеро порівняно з 2025 роком.

Ключовими причинами успіху українських ударів стали впровадження єдиного програмного забезпечення, стабільний зв'язок та слабкість російської ППО. За даними Джорджа Барроса з Інституту вивчення війни, обов'язкове впровадження з серпня 2025 року єдиного софту для управління боями в усіх підрозділах Міноборони суттєво покращило оперативне планування командирів, розширило зону ураження та ускладнило логістику вглиб російських позицій.

Українські безпілотники також мають перевагу завдяки підключенню до мережі Starlink від Space-X, тоді як російські БпЛА стикаються з проблемами через відсутність постійного мобільного інтернету. Російські служби безпеки часто відключають мобільний зв'язок та інтернет, через що наявні мобільні підрозділи ППО працюють некоректно. Знищення комплексів протиповітряної оборони дозволило українським силам створити прогалини для безперешкодного ураження російського транспорту з постачанням.

Успішні дії українських безпілотників змусили відступити навіть елітні російські підрозділи БпЛА «Рубікон», які раніше активно використовували волоконно-оптичні дрони. Українські оператори дедалі частіше завдають ударів по базах та штабах «Рубікона» за допомогою дронів середньої дальності типу «Дартс», «Хорнетс» та FP-2. Резервіст Повітряних сил України Анатолій Храпчинський (Fly Group Ukraine) та український командир із Краматорська підтвердили, що через успішні атаки по штабах ці передові частини РФ змушені відходити далі від лінії фронту, що звільнило простір для дій ЗСУ в їхніх секторах.

Попри те, що Володимир Зеленський заявив про значне зміцнення позицій України на передовій, експерти закликають уникати передчасної ейфорії. Науковий співробітник Національного інституту досліджень безпеки Микола Бєлєсков зазначив, що очікування прориву слід стримати, доки не зміняться контури фронту. Росія вже намагається адаптуватися, розпорошуючи логістику, встановлюючи захисні сітки, перерозподіляючи ППО та розгортая додаткову артилерію для захисту кримської траси. Крім того, за даними антикремлівських джерел, нові російські дрони середньої дальності спромоглися подвоїти свій радіус дії до 70 км, що все ще менше за українські показники, але демонструє спроможність ворога до адаптації.

Нагадаємо, Україна прагне найближчим часом повністю ізолювати тимчасово окупований Крим, взявши під повний вогневий контроль ключову для логістики російської армії автомагістраль «Новоросія». Про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

За словами командувача, завдяки інтенсивним операціям українських дронів автомобільний трафік на цій магістралі, яка є головним маршрутом постачання окупаційних військ через південь України до Криму, за останній місяць уже скоротився більш ніж на дві третини.

Зауважимо, магістраль Р-280, яку російські війська називають маршрутом «Новоросія», перетворилася для окупантів на справжню «дорогу смерті». Ця найважливіша логістична артерія, що пролягає через окуповані території узбережжя Азовського моря і з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем, Мелітополем та Кримом.