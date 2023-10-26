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Україна отримає нові ракети дальністю 300 км вже у січні – ЗМІ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна отримає нові ракети дальністю 300 км вже у січні – ЗМІ
Про кількість ракет, які надійдуть до нашої країни, наразі не повідомляється
фото з відкритих джерел

Військові командування країн-союзників наголосили, що темпи допомоги Україні не знизяться 

Україна вже у січні отримає нові далекобійні ракети з дальністю пострілу у 300 км. Про це повідомляє «Голос Америки» у соцмережі X (колишній Twitter).

«За підсумками зустрічі військового командування України та військового командування союзників темпи постачання озброєнь в Україну не зменшаться. Вже у січні Україна отримає нові ракети дальністю 300 км», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що журналістці видання Мирославі Гонгадзе про це стало відомо зі слів високопосадовця Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, ЄС пообіцяв надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей. Водночас, пройшло вже більш ніж половина цього часу, однак план виконаний лише на 30% і, виходячи з обсягу контрактів, підписаних на сьогодні, ризикує не досягнути своєї цілі.

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Теги: війна Україна ракета озброєння

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