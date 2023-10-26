Україна отримає нові ракети дальністю 300 км вже у січні – ЗМІ

Про кількість ракет, які надійдуть до нашої країни, наразі не повідомляється

Військові командування країн-союзників наголосили, що темпи допомоги Україні не знизяться

Україна вже у січні отримає нові далекобійні ракети з дальністю пострілу у 300 км. Про це повідомляє «Голос Америки» у соцмережі X (колишній Twitter).

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«За підсумками зустрічі військового командування України та військового командування союзників темпи постачання озброєнь в Україну не зменшаться. Вже у січні Україна отримає нові ракети дальністю 300 км», – йдеться у повідомленні.

❗️ За підсумками зустрічі військового командування України та військового командування союзників темпи постачання озброєнь в Україну не зменшаться. Вже у січні Україна отримає нові ракети дальністю 300 км. Будь ласка, читайте текст після реклами October 26, 2023

Зазначається, що журналістці видання Мирославі Гонгадзе про це стало відомо зі слів високопосадовця Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, ЄС пообіцяв надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей. Водночас, пройшло вже більш ніж половина цього часу, однак план виконаний лише на 30% і, виходячи з обсягу контрактів, підписаних на сьогодні, ризикує не досягнути своєї цілі.