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Зеленський провів розмову з прем'єром Нідерландів: про що говорили

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський провів розмову з прем'єром Нідерландів: про що говорили
Зеленський та Рютте обговорили наслідки підриву Каховської ГЕС
фото з відкритих джерел

Президент поінформував Рютте про ситуацію в регіонах України, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Зокрема Зеленський розповів Рютте про ситуацію в регіонах, постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС. Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі.

«Нідерланди підтвердили своє лідерство у захисті міжнародного права», – зазначив Зеленський.

Президент поінформував Рютте про ситуацію в регіонах України, які постраждали внаслідок російського теракту на дамбі Каховської ГЕС та подякував за гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків катастрофи. Зокрема, Нідерланди спрямували до України рятувальні човни, насоси, фільтри для води, польові шпиталі та інше обладнання.

«Крім того, Володимир Зеленський розповів про поточну обстановку на фронті, а також про актуальні оборонні потреби України.  Співрозмовники обговорили продовження безпекової співпраці, зокрема щодо підготовки українських пілотів та посилення повітряного щита України. Володимир Зеленський і Марк Рютте скоординували позиції перед черговою зустріччю Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», – йдеться в повідомленні. 

Зеленський відзначив остаточне рішення нідерландського Верховного суду про передачу Україні музейних експонатів із виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі» («скіфське золото»).

Нагадаємо, глава держави провів засідання Ставки. Наразі у центрі обговорення перебуває ситуація на передовій, України сконцентрована на всіх напрямках, де потрібні дії й де ворог може зазнати поразок.

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Теги: Нідерланди Володимир Зеленський золото ворог

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