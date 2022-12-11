Банкова назвала ключові фактори завершення війни в Україні

Подоляк розповів, у чому полягає єдиний шлях до завершення війни

Подоляк зазначив, що для завершення війни в Україні потрібна військова поразка РФ

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що для завершення війни потрібна військова поразка РФ, антиросійські санкції та саботаж усередині країни-агресорки. Про це він написав у Twitter.

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За словами радника, не треба боятися постпутінського майбутнього.

«Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження ru-економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж усередині Росії = перемога України та відновлення глобальної безпеки», – зазначив він.

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Зауважимо, раніше Подоляк заявляв, що з російським диктатором Володимиром Путіним домовитися неможливо. Питання завершення війни має бути очевидним – перемога Києва.

Додамо, триває 291 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби противник завдав п’ять авіаційних ударів та здійснив більше 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зберігається загроза завдання ворогом ударів з використанням ракет і ударних БпЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.