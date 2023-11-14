Розвідка зробила прогноз щодо війни

Кирило Буданов: «У РФ значні територіальні апетити щодо України, що стосуються не лише Криму»

Росія ще довго не піде на переговори з Україною та Заходом, а війна може тривати ще довго. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі NV.

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Головний український розвідник також зазначив, що історія знає приклади, коли війни не закінчувалися юридично. Як приклад Буданов навів Японію та Росію, які формально перебувають у стані війни з 1945 року, оскільки мирного договору про статус Курильських островів підписано не було.

«Цій територіальній проблемі вже понад 70 років. Тому цей сценарій дуже вірогідний і тут, тому що у РФ значні територіальні апетити щодо України, що стосуються не лише Криму. Звичайно, ці апетити ніхто не збирається задовольняти», – сказав Буданов.

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Нагадаємо, раніше Буданов заявив, що Росія може вести війну проти України максимум до 2026 року. Людського ресурсу країні-агресору вистачить надовго, а от з економікою та технікою будуть проблеми. За його словами, економічного ресурсу Росії вистачить без проблем вести війну до 2025 року, за кількістю техніки – до 2026-го максимум. Він також зазначив, що заморожувати конфлікт не можна у жодному разі: по-перше, це буде зрадою людей на окупованих територіях, а по-друге – неправильно з точки зору пам'яті загиблих та тих, хто зараз захищає нашу країну.

Триває 629-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по місту Херсон, а вночі застосували балістичну ракету.