Соратниці Порошенка присоромили спікера Стефанчука

Нардепок обурили слова спікера про те, що лише два народні депутати від початку війни вирушили на фронт

Заява спікера Верховної Ради Руслан Стефанчука про те, що від початку повномасштабної війни на передову вирушили тільки два депутати викликала неабияке обурення у нардепок Ірини Геращенко та Софії Федини.

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Напередодні Стефанчук розповів у телемарафоні, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на фронт вирушили лише два народні депутати із понад 400 парламентаріїв – Роман Костенко і Роман Лозинський. Також він сказав, що не воюють і діти політиків чи чоловіки депутаток.

Зокрема, голова фракції «Європейська Солідарність» Геращенко заявила, що Стефанчук надав неправдиву інформацію і «загубив» народних обранців, які наближають нашу перемогу.

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«Не знаю, де і навіщо спікер загубив Сергія Рудика, який з лютого на найважчих ділянках фронту. Реально воює і викликає величезну повагу. І чому забув про генерала Михайла Забродського, який щодня наближає нашу перемогу і голова ВР про це прекрасно знає», – написала парламентарка у Facebook.

Геращенко також зазначила, що з перших днів війни чимало чоловіків-депутатів долучилися до тероборони, захищаючи Київ. Крім того, воюють і діти депутатів.

Підтримала колегу і однопартійка Софія Федина. Вона також назвала заяву Стефанчука неправдивою. До того ж нардепка переконана, що він навмисно не вказав усіх захисників, адже не міг просто забути когось.

«Не вірю, що спікер забув, як генерал Михайло Забродський з перших годин після вторгнення приступив до служби. І що Сергій Рудик з перших днів долучився до оборони Києва, а потім далі на фронт… Спікеру не цікаво згадати про Яну Зінкевич, яка була однією з тих, хто активно готувався до вторгення, закуповувала спорядження для своїх госпітальєрів. І яка сьогодні на передовій надання допомоги пораненим!» – написала Федина у Facebook.

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Також вона підкреслила, що деякі депутати перші місяці зі зброєю в руках на позиціях обороняли Київ, під артилерійськими обстрілами. Тоді коли більшість втекла спецпоїздом на Закарпаття. Крім того, її зачепили слова Стефанчука, що на фронті не воюють діти нардепів.

«Навіщо ж згадувати про доньку нашого депутата, яка в перший день вторгнення, одразу після шлюбу, разом з чоловіком записалася в ТРО і приступила до обов'язків? Чи сина іншого депутата, який служить? То ж не цікаво! Він хоч раз поцікавився, скільки чоловіків наших депутаток на фронті? Чи рідних? Братів? Та ні. Бо цікавіше не підписувати відрядження опозиції. Цікавіше викидати з делегацій тих, хто був затверджений комітетом закордонних справ», – емоційно відреагувала нардепка.

Раніше повідомлялося, що Стефанчук розповів, скількох депутатів планують позбавити мандата за втечу з України.