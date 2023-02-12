У Маріуполі пролунали вибухи

«Бавовна» сталася приблизно о 22:00 12 лютого

У неділю ввечері, 12 лютого, у тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«22:00 у Маріуполі бововнить. Однозначно вечір набуває нових фарб», – написав він у своєму Telegram.

Нагадаємо, що Повітряні сили Збройних сил України спростували фейкову інформацію про вечірню атаку іранськими дронами по Дніпропетровщині.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що протягом дня агресор уже тричі атакував Нікопольщину зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Відомо про одну загиблу та двох постраждалих.

До слова, завершується 354-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує ураження цивільних об’єктів та помешкань мирного населення. Протягом доби противник завдав два ракетних удари та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ударів по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.