Сили оборони уразили пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту РФ

glavcom.ua
У Севастополі бійці уразили пункт управління рухом кораблів окупантів
фото: Генштаб (ілюстративне)

Українські військові уразили важливі об’єкти російських військ на тимчасово окупованих територіях

21-го та 22 квітня підрозділи Сил оборони атакували декілька важливих об'єктів російських загарбників. Зокрема, уражено пункт управління рухом військових кораблів чорноморського флоту «Стрілецький» у Севастополі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА у районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області РФ і пункту управління БпЛА «Молнія» у районі Добролюбівки на Харківщині.

Крім того, воїни били по пункту управління підрозділу противника у районі населеного пункту Вязове Білгородської області РФ. Завдано також ураження командно-спостережним пунктам ворога поблизу Затишного на тимчасово окупованій території Донеччини та Високого Білгородської області РФ.

Сили оборони уразили зосередження живої сили окупантів у районі населеного пункту Графське Донецької області. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 квітня 2026 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари» провів успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок точних ударів було уражено дороговартісні цілі Чорноморського флоту РФ та ворожу радіолокаційну станцію.

До слова, Росія системно перетворює тимчасово окупований Крим на потужний військовий плацдарм і намагається максимально наситити півострів озброєнням. За словами представника ГУР Андрія Черняка, Москва фактично повертає Крим до радянської моделі мілітаризації.

Як повідомлялося, через страх перед морськими десантними операціями Сил оборони України, окупаційні війська розпочали мінування берегової лінії та акваторії тимчасово захопленого Криму.

Читайте також

РФ з початку війни втратила 24 297 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 28 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
28 березня, 06:42
За словами Сирського, з початку весни БпЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 ти. повітряних цілей противника
Ефективність дронів-перехоплювачів у березні зросла. Сирський зробив заяву
30 березня, 12:57
Нині триває 1498-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2026 року
1 квiтня, 08:23
Нині триває 1499-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 2 квітня 2026 року
2 квiтня, 08:11
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 847 танків
Втрати ворога станом на 9 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
9 квiтня, 06:46
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються
Сили оборони вдарили ракетами SCALP по складу ударних дронів РФ (відео)
14 квiтня, 15:20
Ситуація на фронті 14 квітня
Лінія фронту станом на 14 квітня 2026. Зведення Генштабу
14 квiтня, 22:42
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 884 танки
Втрати ворога станом на 20 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
20 квiтня, 06:50
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 884 танки
Втрати ворога станом на 21 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:41

Сили оборони уразили пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту РФ
Сирський показав британському генералу НАТО, як горить Туапсе
Харківщина: окупанти вдарили по агропідприємству
Ворог вдарив по Дніпру: спалахнули пожежі
Карта бойових дій в Україні станом на 22 квітня 2026 року
Росія атакувала залізницю на Запоріжжі: загинув помічник машиніста
Новини

Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
