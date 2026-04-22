Сили оборони уразили пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту РФ

Українські військові уразили важливі об’єкти російських військ на тимчасово окупованих територіях

21-го та 22 квітня підрозділи Сил оборони атакували декілька важливих об'єктів російських загарбників. Зокрема, уражено пункт управління рухом військових кораблів чорноморського флоту «Стрілецький» у Севастополі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА у районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області РФ і пункту управління БпЛА «Молнія» у районі Добролюбівки на Харківщині.

Крім того, воїни били по пункту управління підрозділу противника у районі населеного пункту Вязове Білгородської області РФ. Завдано також ураження командно-спостережним пунктам ворога поблизу Затишного на тимчасово окупованій території Донеччини та Високого Білгородської області РФ.

Сили оборони уразили зосередження живої сили окупантів у районі населеного пункту Графське Донецької області. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 квітня 2026 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари» провів успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок точних ударів було уражено дороговартісні цілі Чорноморського флоту РФ та ворожу радіолокаційну станцію.

До слова, Росія системно перетворює тимчасово окупований Крим на потужний військовий плацдарм і намагається максимально наситити півострів озброєнням. За словами представника ГУР Андрія Черняка, Москва фактично повертає Крим до радянської моделі мілітаризації.

Як повідомлялося, через страх перед морськими десантними операціями Сил оборони України, окупаційні війська розпочали мінування берегової лінії та акваторії тимчасово захопленого Криму.