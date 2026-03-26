22-річний Герой України пояснив, чому не може скористатися контрактом «18-24»

Андрій Бублик: «Мотивація йти на війну – це є твоє життя в цій країні. Яка ще має бути мотивація?»

Умови «Контракту 18-24» не завжди є справедливими для всіх молодих людей, що стають на захист держави. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив керівник розвідувальної групи 84-го окремого розвідувального батальйону Сухопутних військ ЗСУ Андрій Бублик, який став Героєм України у 22 роки.

Розвідник, що закінчив Військову академію, зазначив, що він, наприклад, не може скористатися «Контрактом 18-24». «По-перше, я не підпадаю під ці виплати, оскільки в мене вже підписаний контракт (після випуску з вищого військового навчального закладу курсанти укладають контракт про проходження військової служби на посадах офіцерського складу, який зазвичай розрахований на п’ять років – «Главком»). І це є одним із несправедливих рішень нашої влади стосовно чинних військовослужбовців.

Усі ж ми знаємо, що коли ти підписуєш контракт, то ти фактично залишаєшся вже у Збройних силах до закінчення дії воєнного стану, а твій контракт просто автоматично продовжується», – пояснив старший лейтенант Андрій Бублик.

Крім того, як нагадав Герой, «Контракт 18-24» не розповсюджується на офіцерський склад, а лише на рядовий, сержантський та старшинський.

На запитання, як тоді державі слід мотивувати громадян до оборони країни, Андрій Бублик відповів: «Мотивація – це є твоє життя в цій країні. Яка ще має бути мотивація? Якщо ти не хочеш жити в демократичній системі і тобі подобається Путлер, то хто і що може зробити, щоб тебе змотивувати?»

Нагадаємо, керівник розвідувальної групи 84-го окремого розвідувального батальйону Сухопутних військ ЗСУ Андрій Бублик, який став Героєм України у 22 роки, називає колективні покарання та бюрократію основними недоліками нашої армії.

За словами Героя, деякі командири досі застосовують до підлеглих такі застарілі радянські методи, як колективні покарання.

До слова, 24 лютого президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пʼятьом військовослужбовцям, з яких трьом посмертно. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу орден «Золота Зірка» отримали молодша сержантка Юлія Хникіна та старший лейтенант Андрій Бублик.

Крім того, глава держави посмертно відзначив орденами лейтенанта Олега Куцина, капітана Олександра Подвишенного та старшого солдата Анатолія Степаненка.