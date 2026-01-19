Окупований Донецьк атакували безпілотники, виникли проблеми зі світлом

Кіровський та Куйбишевський райони Донецька залишилися без електропостачання

Увечері 18 січня на тимчасово окупованих територіях Донецької області пролунала серія вибухів. Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За попередніми даними, основний удар був спрямований на об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього Кіровський та Куйбишевський райони Донецька залишилися без електропостачання. Окупаційні телеграм-канали закликають місцевих мешканців терміново зарядити мобільні пристрої та павербанки через загрозу подальших відключень.

Окрім обласного центру, про роботу ППО повідомляли в Макіївці та Харцизьку.

Раніше у ніч на 14 січня безпілотники атакували тимчасово окуповані території Донецької області.

Безпілотники атакували підстанції на окупованій території. Повідомлялося про вибухи у Донецьку, Макіївці.

Як відомо, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко пише, що у Маріуполі виникла пожежа в районі Донецької траси. Попередньо, палає підстанція в Кальміуському районі. Крім того, ймовірно, уражено бази окупантів на ММК ім. Ілліча дуже. Чутно звуки детонації.

Також повідомляється, що проблеми зі світлом зараз в багатьох районах окупованої Донеччини.

Нагадаємо, 18 листопада очільник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального рівня на захопленій території Донецької області.

Це рішення було ухвалене через ситуацію, яка виникла внаслідок масштабної атаки безпілотників на дві ключові теплоелектростанції: Зуївську та Старобешівську. Згідно з його «указом», на цих об’єктах зруйновано енергогенеруюче обладнання.

До слова, у ніч на 17 листопада безпілотники атакували тимчасово окупований Донецьк. По всьому місту зникло світло після ударів.

У Донецьку пролунали потужні вибухи, ймовірно, була уражена підстанція Чайкіно 330 кВт. Внаслідок атаки в багатьох районах міста немає світла. Відомо, що виникла пожежа, яку бачать навіть жителі окупованої Макіївки.