Окуповані Донецьк та Макіївку атакували БпЛА: виникли проблеми зі світлом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Окуповані Донецьк та Макіївку атакували БпЛА: виникли проблеми зі світлом
Атака на підстанцію на Донеччині
скріншот з відео

Внаслідок атаки БпЛА частково знеструмлено окуповані Донецьк, Макіївка та Єнакієве

У ніч на 14 січня безпілотники атакували тимчасово окуповану території Донецької області. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Безпілотники атакували підстанції на окупованій території. Повідомлялося про вибухи у Донецьку, Макіївці. 

Внаслідок атаки БпЛА частково знеструмлено Донецьк, Макіївка та Єнакієве. Над окупованим Донцьком досі літають безпілотники та більшість районів залишаються без світла.

Як відомо, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко пише, що у Маріуполі виникла пожежа в районі Донецької траси. Попередньо, палає підстанція в Кальміуському районі. Крім того, ймовірно, уражено бази окупантів на ММК ім. Ілліча дуже. Чутно звуки детонації.

Також повідомляється, що проблеми зі світлом зараз в багатьох районах окупованої Донеччини. 

Нагадаємо, 18 листопада очільник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального рівня на захопленій території Донецької області.

Це рішення було ухвалене через ситуацію, яка виникла внаслідок масштабної атаки безпілотників на дві ключові теплоелектростанції: Зуївську та Старобешівську. Згідно з його «указом», на цих об’єктах зруйновано енергогенеруюче обладнання.

До слова, у ніч на 17 листопада безпілотники атакували тимчасово окупований Донецьк. По всьому місту зникло світло після ударів. 

У Донецьку пролунали потужні вибухи, ймовірно, була уражена підстанція Чайкіно 330 кВт. Внаслідок атаки в багатьох районах міста немає світла. Відомо, що виникла пожежа, яку бачать навіть жителі окупованої Макіївки.

