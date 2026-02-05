Через удари Росії по Запоріжжю та області знеструмлено понад 53 тис абонентів

Росіяни атакували Запоріжжя та область балістичними ракетами та безпілотниками

Протягом 4 лютого та до самої ночі російські війська здійснюють прицільні удари по Запоріжжю та прилеглих населених пунктах області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Для атаки окупанти застосували балістичні ракети та ударні безпілотники. Внаслідок влучання в один із об'єктів виникла пожежа, яку оперативно приборкували рятувальні служби. За попередніми даними, обійшлося без людських жертв.

Удари призвели до критичних перебоїв в енергопостачанні: без світла залишилися понад 53 тис. споживачів. Основний удар припав на правобережну частину Запоріжжя та низку населених пунктів Запорізького району. Влада закликає мешканців бути обережними та залишатися в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги, оскільки загроза повторних пусків зберігається.

Як відомо, вночі 26 січня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя та область. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров повідомив, що окупанти атакували Запорізький район. Через удар у Вільнянську здійнялася пожежа. Там пошкоджені багатоповерхівки – вибиті вікна, понівечені фасади. Попередньо, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 22 січня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжю є влучання в стоянку біля одного із торгівельних центів. Також росіяни атакували безпілотником і приватний сектор обласного центру. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, поранена одна людина.

Крім того, внаслідок чергової атаки російських військ на Запоріжжя зафіксовано влучання у житловий квартал. Удар призвів до значних руйнувань приватних осель та людських жертв. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Відомо про трьох загиблих: під час обстрілу обірвалося життя подружжя (48-річного чоловіка та 43-річної жінки), а також їхнього 57-річного сусіда. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено щонайменше шість приватних будинків, а на місці влучання спалахнула пожежа, в якій згоріли три автомобілі. Зазначається, що під час повітряної тривоги ворог застосовував безпілотники та балістичне озброєння.