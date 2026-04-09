Безпілотники атакували окуповану Луганщину
Ймовірно, під атакою опинилися бази ремонту та обслуговування техніки армії окупантів
У ніч на 9 квітня безпілотники вдарили по окупованому Алчевську в Луганській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.
У мережі пишуть, що у районі Алчевська/Перевальська на Луганщині атаковано бази ремонту та обслуговування техніки російської окупаційної армії.
На відео видно, що після ударів розгорілася масштабна пожежа.
Як відомо, спільна операція Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ вивела з ладу один із найбільших промислових активів агресора на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок точної атаки дронами-камікадзе роботу Алчевського металургійного комбінату повністю паралізовано. Це підприємство є критичною ланкою у ланцюгу постачання російського військово-промислового комплексу.
Нагадаємо, у ніч проти 30 березня безпілотники атакували металургійний комбінат в окупованому Алчевську на Луганщині.
У місті пролунала серія вибухів, після чого зникло електропостачання як в Алчевську, так і в низці інших населених пунктів на тимчасово окупованій території області.
