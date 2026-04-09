Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Безпілотники атакували окуповану Луганщину

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: соціальні мережі

Ймовірно, під атакою опинилися бази ремонту та обслуговування техніки армії окупантів

У ніч на 9 квітня безпілотники вдарили по окупованому Алчевську в Луганській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У мережі пишуть, що у районі Алчевська/Перевальська на Луганщині атаковано бази ремонту та обслуговування техніки російської окупаційної армії.

На відео видно, що після ударів розгорілася масштабна пожежа.

Алчевськ – велике промислове місто в Луганській області України, яке з 2014 року перебуває під російською окупацією.

Як відомо, спільна операція Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ вивела з ладу один із найбільших промислових активів агресора на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок точної атаки дронами-камікадзе роботу Алчевського металургійного комбінату повністю паралізовано. Це підприємство є критичною ланкою у ланцюгу постачання російського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, у ніч проти 30 березня безпілотники атакували металургійний комбінат в окупованому Алчевську на Луганщині. 

У місті пролунала серія вибухів, після чого зникло електропостачання як в Алчевську, так і в низці інших населених пунктів на тимчасово окупованій території області.

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Безпілотники атакували окуповану Луганщину
В Україні затверджено річну відстрочку для молодих контрактників
Лінія фронту станом на 8 квітня 2026. Зведення Генштабу
На Донеччині представлено нових керівників Нацполіції та ДСНС
Нікопольці звернулись до головнокомандувача ЗСУ із закликом посилити оборону Нікополя
Ураження нафтобази у Феодосії: Генштаб повідомив деталі
Новини

УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Вчора, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
7 квiтня, 09:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua