Безпілотники атакували окуповану Луганщину

Ймовірно, під атакою опинилися бази ремонту та обслуговування техніки армії окупантів

У ніч на 9 квітня безпілотники вдарили по окупованому Алчевську в Луганській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У мережі пишуть, що у районі Алчевська/Перевальська на Луганщині атаковано бази ремонту та обслуговування техніки російської окупаційної армії.

На відео видно, що після ударів розгорілася масштабна пожежа.

Алчевськ – велике промислове місто в Луганській області України, яке з 2014 року перебуває під російською окупацією.

Як відомо, спільна операція Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ вивела з ладу один із найбільших промислових активів агресора на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок точної атаки дронами-камікадзе роботу Алчевського металургійного комбінату повністю паралізовано. Це підприємство є критичною ланкою у ланцюгу постачання російського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, у ніч проти 30 березня безпілотники атакували металургійний комбінат в окупованому Алчевську на Луганщині.

У місті пролунала серія вибухів, після чого зникло електропостачання як в Алчевську, так і в низці інших населених пунктів на тимчасово окупованій території області.