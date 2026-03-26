Українське золото пішло з молотка: що продала Росія на Луганщині

Золото з окупованої Луганщини виставили на торги
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Йдеться про родовище з запасами на сотні мільйонів доларів, яке реалізували через аукціон

Росія продала через державний аукціон Бобриківське золоторудне родовище на окупованій частині Луганської області, право на розробку якого отримала підконтрольна російським компаніям структура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Згідно з ними, ліцензію на розробку родовища за $9,7 млн отримала компанія «Алчевськпромгруп», яку контролює російська гірничодобувна компанія «Полянка».

За оцінками, запаси Бобриківського родовища становлять близько 1,64 тонни золота. За поточними цінами на ринку це може відповідати вартості майже $260 млн.

До початку війни у 2014 році родовище розробляла австралійська компанія Korab Resources. Після окупації території вона втратила доступ до активу та списала проєкт.

Виконавчий голова Korab Андрій Карпінський, коментуючи супутникові знімки, заявив, що на об’єкті, ймовірно, вже ведуться роботи. За його словами, на фото видно сліди техніки, зокрема екскаватор у кар’єрі та вантажні контейнери поблизу насипу породи.

За даними Reuters, це не поодинокий випадок. Росія виставляє на онлайн-аукціони десятки активів на окупованих територіях України: від шахт і кар’єрів до сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, що масовані удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації призвели до значного скорочення її експортних можливостей.

Йдеться приблизно про 2 млн барелів на добу. Зокрема, зупинено роботу ключових портів Приморськ та Усть-Луга на Балтійському морі, а також частково порушено функціонування нафтопроводу «Дружба», що проходить через Україну до Угорщини та Словаччини. Крім того, протягом останнього місяця фіксувалися влучання по нафтопереробних заводах та насосних станціях на території РФ.

