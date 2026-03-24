CNN: Як українських дітей рятують із російського полону та окупації

Аліна Самойленко
Фотографії дітей, врятованих організацією «Врятуй Україну», виставлені в офісі групи
фото: CNN

Історії повернених дітей свідчать про системний тиск і спроби русифікації на окупованих територіях

Повернення депортованих українських дітей залишається однією з найскладніших гуманітарних місій. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На сьогодні до України вдалося повернути близько 2 тыс. неповнолітніх, проте лише чверть із них пройшли через офіційні дипломатичні канали за посередництва Катару чи міжнародних ініціатив. Більшість повернень – це складні нелегальні спецоперації, організовані волонтерськими групами, такими як «Врятуй Україну» та «Українська мережа за права дитини».

Історії підлітків, яким вдалося втекти, свідчать про системний тиск і спроби русифікації на окупованих територіях. 19-річний Ростислав Лавров розповів, як його примусово відправили до військово-морської академії в Криму, де намагалися видати російське свідоцтво про народження. Хлопець втік без речей, щоб не привертати уваги на блокпостах. Інший підліток, Тарас, повідомив про мілітаризацію шкіл в окупації, де дітей змушують збирати зброю та готують до служби в армії РФ, погрожуючи колоніями за відмову від навчання.

За даними української влади, ідентифіковано близько 20 000 викрадених дітей, проте реальна цифра може бути значно більшою, оскільки понад 1,6 млн неповнолітніх залишаються в окупації. Російська сторона використовує систему «перевиховання» та пропаганду, що з часом ускладнює процес повернення, оскільки дітям нав’язують хибні уявлення про Україну. Волонтери наголошують: офіційні механізми працюють надто повільно, тому спецоперації, організовані волонтерськими групами залишаються єдиним шансом для багатьох родин знову бути разом.

Як відомо, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні назвала депортації та перевезення українських дітей, якими займається Російська Федерація як держава-агресор, злочинами проти людяності та воєнними злочинами. 

У звіті йдеться про те, що слідчі перевірили докази депортації або переміщення щонайменше 1205 дітей із п’яти областей України до Росії або на окуповані нею території. Ці факти дозволили зробити висновок про воєнні злочини депортації та примусового перевезення дітей.

Нагадаємо, Україна знайшла інформацію про 20 тис. українських дітей, яких Росія примусово перемістила з української території після початку повномасштабного вторгнення. Загалом у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA в Україну з російської окупації вдалося повернути більш як 2 тис. дітей.

Втрати ворога станом на 24 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 24 березня 2026
CNN: Як українських дітей рятують із російського полону та окупації
Атака на Україну, вибух у Севастополі: головне за ніч 24 березня
Росія вдарила по Полтавщині: є загиблі (оновлено)

Українські банки готові до кредитування економіки
